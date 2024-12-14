APAPA年會：再續美國亞裔政治教育新篇章

亞太公共事務聯盟（APAPA）領導人合影留念。（王繪灃提供）

冬季的加州總是透著一股與眾不同的溫暖。即使在12月的首個周末，溫潤的陽光灑滿大地，給人以生命的能量。在加州首府近郊的尹氏莊園，這片占地44英畝的綠洲，迎來了亞太公共事務聯盟（APAPA）2024年度全國領導會議。這是一個具有深遠意義的時刻，來自全美30多個分會的70餘位分會領導人齊聚一堂，為美國亞裔 社區政治教育的未來繪製藍圖。

作為活動的主會場，尹氏莊園不僅是加州獨特氣候的象徵，更承載著濃厚的亞洲文化氣息。APAPA創辦人尹集成與夫人黃春芳，以及現任執行長尹立懷（Mary Yin Liu），親自在莊園內迎接每一位遠道而來的領導人。領導們在莊園內參觀了全美最大的亞裔文化中心，尹氏家族在一場山火後新建了展館，並把這處場所作為堅實的硬體支援捐獻給APAPA，也在文化層面上成為組織發展的有力支撐。莊園的橡樹山培訓中心裝點一新，暖色燈光交織著節日氣氛，仿佛預示著這次會議的非凡意義。這不僅是一場簡單的聚會，更是一場充滿熱情與願景的重逢。

本次年度全國領導會議以領導人培訓為核心，為分會的未來發展制定戰略規劃。各分會領導人分享了各自的工作成果和經驗，從中汲取靈感與智慧。在橡樹山培訓中心的大廳裡，熱烈的討論聲此起彼伏，大家共同探討如何更好地促進亞裔社區的參與與融入。

活動中特別安排了多場主題演講。來自加州的參議員艾莎·瓦哈布（Aisha Wahab）博士發表了深具啟發性的講話，強調公民參與政治的重要性，以及亞裔社區在塑造美國未來中的角色。她用振奮人心的言辭呼籲大家要更加積極地投身於公共事務中。美國國會 Dave Min和Doris Matsui；德克薩斯州眾議員 吳吉恩（Gene Wu）和紐約州議員格蕾絲·李（Grace Lee）也分別以遠端的方式發表了深刻且充滿力量的演講。他們以個人經歷為例，鼓勵亞裔青年成為社區領導者。

會議的一大亮點是來自APAPA實習專案校友和社區領袖的分享環節。年輕的實習生們帶來了他們參與政治、服務社區的故事。這些故事不僅展現了APAPA培養未來領袖的成果，更讓與會者深刻感受到組織在塑造亞裔青年未來中的重要作用。一位來自加州大學 戴維斯分校的實習生動情地說：「APAPA給了我一個舞台，讓我相信自己的聲音也能影響美國社區的未來。」

為了迎接耶誕節的到來，APAPA還在位於加州首府總部舉辦了一場盛大的慶祝晚會。各族裔代表齊聚一堂，共同歡歌笑語，體現了美國多元文化的獨特魅力。大廳內燈光璀璨，舞臺上歌聲嘹亮，從傳統舞蹈到流行音樂，精彩紛呈。來自全美的APAPA領導人為尹集成88歲壽辰而共舞，將晚會的氣氛推向高潮。

這場慶祝活動不僅是一次愉快的聚會，更是APAPA多年來辛勤耕耘的成果展示。從一個低調實幹的非營利組織發展成為全美最具影響力的亞裔政治教育平台，APAPA的成長令人欽佩。自2001年成立以來，APAPA已在全美數十個分會扎根，成為推動亞裔社區政治參與和教育的重要力量。

本次年度全國領導會議中，APAPA的領導們共同回顧了過去的成就，同時為未來制定了清晰的目標。通過加強分會間的合作、提升組織內部的教育資源，以及持續推動亞裔社區的政治參與，APAPA正在努力塑造一個更加包容和強大的亞裔社區形象。會議的最後，尹立懷發表了總結發言。她說：「23年來，APAPA始終致力於亞裔政治教育和為社區發聲。今天的會議是一個新的起點，我們將繼續攜手前行，為下一代創造更好的未來。」