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薩拉度加市長趙嬿將選2026年聖縣估值官 獲逾百位政商界領袖背書

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
趙嬿日前在巴洛阿圖舉行參選聖縣估值官活動。（受訪者提供）
趙嬿日前在巴洛阿圖舉行參選聖縣估值官活動。（受訪者提供）

薩拉度加（Saratoga）華裔市長趙嬿（Yan Zhao）日前宣布參選2026年聖塔克拉拉縣估值官（Assessor），她以工程師背景與深厚的薩拉度加市管理經驗，期望能以新科技的導入帶給聖縣估值辦公室更有效率行政流程。目前她正尋求縣民的支持，並已獲得超過百位政商界領袖的背書。

聖縣估值官是對縣內房地產提供估價的最高主管職位，需要準確的估值才能為地方政府提供地稅收入。

高齡82歲的史東（Lawrence E. Stone）為現任聖縣估值官，在此職位擔任32年，日前也宣告參加連任競選，擁有長期耕耘政治實力的史東，成為趙嬿最強大競爭候選人。

擁有柏克萊加大電機工程與電腦科學學士學位及聖塔克拉拉大學電機工程碩士學位的趙嬿，在半導體產業有30年工作經驗，她從大學時候就開始投入志工行列，無償為需要的組織提供服務。

在一次活動中薩拉度加副市長建議正在做志工服務的趙嬿，申請薩拉度加市的都市規劃委員，她在該職位上工作8年後，於2018年競選市議員並當選，2021年首次擔任市長，並於2022年以最高票連任市議員，2024年再次擔任市長職位，趙嬿認為城市規劃這項工作非常重要，但很多人對項工作的作用並不甚了解。

趙嬿說︰「我是第一位在這些職位上工作的華裔，從未有過華裔在薩拉度加擔任過這些職位。」她認為，當時覺得亞裔很少有機會走出來參與地方事務，這讓她感到肩上的責任更為重大。

在薩拉度加市經過層層地方政治的歷練，趙嬿找到自己下一步的定位，「我找到了我的熱情，地方服務就是我的熱情所在」。她認為，在未來能在聖縣估值官一職中有所發揮，將自身多年的經驗帶給民眾更好的服務。

在地產估值中，有許多的法律層面與問題，民眾可能不甚了解，趙嬿發現社區有這方面的需求，期望能為民眾帶來相關的教育知識，並且她希望利用自身科技業工作的資歷，將高科技應用在估值中，「現在有很多新的科技工具，可以讓政府更好地服務縣民」，甚至在未來為縣府導入AI人工智慧。

目前已有超過百位灣區政商界領袖為趙嬿背書。（受訪者提供）
目前已有超過百位灣區政商界領袖為趙嬿背書。（受訪者提供）

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