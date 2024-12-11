我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

加州燕趙商會成立 譜美中友好新篇章

記者龔玥／聖荷西報導
美國加州燕趙商會舉辦成立大會。（圖／受訪者提供）
美國加州燕趙商會舉辦成立大會。（圖／受訪者提供）

美國加州燕趙商會日前在聖塔克拉拉舉行成立大會。此次活動吸引了來自各界企業家、僑胞齊聚一堂，包括中國駐舊金山總領事館主任王一鳴、領事溫馨、燕趙會長李青河、理事長吳有義、榮譽會長楊玉海及秘書長王德賢等，共同見證這一時刻。

燕趙商會由旅美河北籍人士發起成立，主要為團結海外燕趙兒女，促進美中友好合作，推動加州與河北省在經貿、文化和教育等領域的深入交流。同時，商會還致力於服務僑胞，加強與其他僑團的團結互助，成為在美河北僑胞的溫暖港灣。

會長李青河說：「燕趙大地歷史悠久、人傑地靈，文化底蘊深厚。燕趙商會的成立正是這一精神的傳承與延續。期待通過商會平台，團結廣大僑胞，共同書寫中美友好與交流的新篇章。」

大會現場揭幕了燕趙商會的會徽，設計融合了金門大橋與中國長城的形象，寓意美中之間的文化紐帶和友誼橋樑。

中國駐舊金山總領事館主任王一鳴和領事溫馨代表總領館致辭。王一鳴指出，商會反映了廣大河北籍僑胞推動中美友好的強烈意願，以及促進美中文化、經濟和教育領域交流的責任擔當。僑胞始終是美中關係中不可或缺的重要力量，寄望燕趙商會團結更多在美河北籍人士，為兩地的友好往來作出更大貢獻。

溫馨表達了總領館對燕趙商會的支持。「燕趙商會的成立為廣大僑胞提供了一個重要平台，也為中美交流注入了新的活力。」

河北省僑聯特意發來賀信，祝賀商會成立，並希望商會以創新和合作精神，在新時期美中交流中施展更大作為，為家鄉發展和中美關係貢獻力量。

理事長吳有義則在接受採訪時表示，期待商會在未來為美中友好合作搭建更多橋樑，為河北籍僑胞的事業發展提供更廣闊的平台。

大會現場穿插了節目表演。動聽的歌聲和振奮的鼓點輪番上演，贏得了在場觀眾的熱烈掌聲，展示了燕趙文化的獨特魅力。

成立大會中展示「大美河北 人傑地靈」墨寶。(記者龔玥／攝影)
成立大會中展示「大美河北 人傑地靈」墨寶。(記者龔玥／攝影)
中華人民共和國駐舊金山總領事館王一鳴主任。(記者龔玥／攝影)
中華人民共和國駐舊金山總領事館王一鳴主任。(記者龔玥／攝影)
理事長吳有義期待商會為美中友好合作搭建更多橋樑，為河北籍僑胞的事業發展提供更廣闊...
理事長吳有義期待商會為美中友好合作搭建更多橋樑，為河北籍僑胞的事業發展提供更廣闊的平台。(記者龔玥／攝影)

加州 舊金山 金門大橋

上一則

「竹風雅韻」慈善音樂會 竹笛演繹經典、當代名曲

下一則

聯邦助學金系統出包 灣區入學率降

延伸閱讀

「最差駕駛」年度排名第一是這州 加州排第三

「最差駕駛」年度排名第一是這州 加州排第三
亞城急難救助會談詐騙 籲投資前三思

亞城急難救助會談詐騙 籲投資前三思
加州高鐵聯邦資金 馬斯克的政府效率部首要目標

加州高鐵聯邦資金 馬斯克的政府效率部首要目標
ICE計畫增加州非法移民拘留所 引發擔憂

ICE計畫增加州非法移民拘留所 引發擔憂
新寧雜誌創刊115周年 僑胞布碌崙同慶

新寧雜誌創刊115周年 僑胞布碌崙同慶

熱門新聞

舊金山灣區民眾5日上午10時50分左右收到海嘯警報（Tsunami Warning）。（翻攝自tsunami.gov）

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

2024-12-05 15:21
亞馬遜與StudentUniverse合作，替學生與青年人提供25元機票優惠。（亞馬遜官網）

亞馬遜推25元機票 限時五天

2024-12-07 19:43
一名小女孩在沃爾瑪（Walmart）超市大肆破壞店內商品。(擷自YouTube@FOX 26 Houston)

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

2024-12-05 09:08

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

2024-12-09 16:21
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方最嚴重

2024-12-09 15:23
六名蘋果華裔員工涉嫌利用慈善計畫，向其中一名員工參與的非營利組織進行假捐款私飽中囊被控多項重罪。（示意圖取自Pexels）

蘋果6華裔員工涉假捐款真詐欺 中飽私囊逾15萬

2024-12-04 15:56

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機