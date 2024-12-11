加州燕趙商會成立 譜美中友好新篇章

美國加州燕趙商會舉辦成立大會。（圖／受訪者提供）

美國加州 燕趙商會日前在聖塔克拉拉舉行成立大會。此次活動吸引了來自各界企業家、僑胞齊聚一堂，包括中國駐舊金山 總領事館主任王一鳴、領事溫馨、燕趙會長李青河、理事長吳有義、榮譽會長楊玉海及秘書長王德賢等，共同見證這一時刻。

燕趙商會由旅美河北籍人士發起成立，主要為團結海外燕趙兒女，促進美中友好合作，推動加州與河北省在經貿、文化和教育等領域的深入交流。同時，商會還致力於服務僑胞，加強與其他僑團的團結互助，成為在美河北僑胞的溫暖港灣。

會長李青河說：「燕趙大地歷史悠久、人傑地靈，文化底蘊深厚。燕趙商會的成立正是這一精神的傳承與延續。期待通過商會平台，團結廣大僑胞，共同書寫中美友好與交流的新篇章。」

大會現場揭幕了燕趙商會的會徽，設計融合了金門大橋 與中國長城的形象，寓意美中之間的文化紐帶和友誼橋樑。

中國駐舊金山總領事館主任王一鳴和領事溫馨代表總領館致辭。王一鳴指出，商會反映了廣大河北籍僑胞推動中美友好的強烈意願，以及促進美中文化、經濟和教育領域交流的責任擔當。僑胞始終是美中關係中不可或缺的重要力量，寄望燕趙商會團結更多在美河北籍人士，為兩地的友好往來作出更大貢獻。

溫馨表達了總領館對燕趙商會的支持。「燕趙商會的成立為廣大僑胞提供了一個重要平台，也為中美交流注入了新的活力。」

河北省僑聯特意發來賀信，祝賀商會成立，並希望商會以創新和合作精神，在新時期美中交流中施展更大作為，為家鄉發展和中美關係貢獻力量。

理事長吳有義則在接受採訪時表示，期待商會在未來為美中友好合作搭建更多橋樑，為河北籍僑胞的事業發展提供更廣闊的平台。