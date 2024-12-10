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國際民主月 聖荷西中華文化花園歡慶

記者王日芯／聖荷西報導
荷西市8日在中華文化花園舉辦國際民主月慶祝活動，以弘揚自由與民主精神，並展示多元文化的魅力。（記者王日芯／攝影）
荷西市8日在中華文化花園舉辦國際民主月慶祝活動，以弘揚自由與民主精神，並展示多元文化的魅力。（記者王日芯／攝影）

聖荷西市8日昨在中華文化花園舉辦國際民主月慶祝活動，以弘揚自由與民主精神，並展示多元文化的魅力。活動由市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）主辦，七大族裔團體參與協辦。主題為「慶祝我們在美國享有的民主精神」。

參與團體包括華美傳統基金會（Sino-American Heritage Foundation）、北加州越南裔美國社區（Vietnamese-American Community of Northern California）、柬埔寨裔美國社區（Cambodian American Community）、北加州藏人協會（Tibetan Association of Northern California）、哥倫比亞裔社區（Colombian Community）、烏克蘭新星（Nova Ukraine）等。

活動內容涵蓋文化表演、音樂演出和美食體驗。華美傳統基金會帶來了舞獅表演、民間舞蹈三太子等具有文化特色的音樂節目。

傳統藝術三太子在聖荷西國際民主日活動上表演。（記者王日芯／攝影）
傳統藝術三太子在聖荷西國際民主日活動上表演。（記者王日芯／攝影）

舞獅表演吸引觀眾。（記者王日芯／攝影）
舞獅表演吸引觀眾。（記者王日芯／攝影）

會長林大銳表示：「作為華美傳統基金會的會長，我為今天活動的承辦地──中華文化園林感到驕傲。這個歷史遺址現在正在進行修復，由我們的基金會與聖荷西市合作，這個花園象徵著豐富的文化遺產和永恆的民主精神，也是我們珍惜的精神。無論我們來自越南、柬埔寨、哥倫比亞、烏克蘭還是台灣，我們都深信民主是一項基本人權。感謝奧爾蒂斯和他的團隊讓我們今天聚在一起，讓我們重申我們對民主的承諾。」

華美傳統基金會會長林大銳。（記者王日芯／攝影）
華美傳統基金會會長林大銳。（記者王日芯／攝影）

中華文化花園由中華民國政府資助建於1970年，是聖荷西的重要文化遺產。園內包含中山紀念堂、友誼門、孔子銅像及梅亭等標誌性建築，象徵中華文化的深遠影響及在美國的傳承。

林大銳表示：「這座花園不僅是歷史的見證，更是連接社區的重要橋樑。希望通過此次活動，讓更多人瞭解這片瑰寶的文化意義，同時展現民主精神在不同族裔中的傳承。」

活動不僅為慶祝民主精神提供了平台，也創造了不同社區之間相互瞭解與交流的機會。奧爾蒂斯在採訪中表示：「民主是我們的社會基石，是所有人權利的保障。這次活動慶祝了民主精神，同時增強社區凝聚力。通過各族裔的共同參與，我們可以更好地詮釋自由與平等的價值。」

市議員奧爾蒂斯為團體頒獎。（記者王日芯／攝影）
市議員奧爾蒂斯為團體頒獎。（記者王日芯／攝影）

活動的主題還延伸到全球視角。儘管參與團體具有亞洲背景，但他們所傳遞的民主自由價值觀具有普世性。每一個團體都以自身的經歷與文化實踐，詮釋了追求民主與自由的意義。

奧爾蒂斯指出，國際民主日慶祝活動不僅僅只存在這一個月，更是聖荷西市推動民主教育和國際合作的重要開端。「我們希望每年都能通過這樣的活動強化社區成員對民主的理解，為維護這一價值觀開展更多合作。」

市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）在聖荷西國際民主日活動上發言。（記者王日...
市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）在聖荷西國際民主日活動上發言。（記者王日芯／攝影）

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