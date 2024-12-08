尹集成談亞裔如何在美國政治中掌握命運

亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（左）與亞裔社區領導人代表合影。（王繪灃提供）

在俄烏戰爭期間以來，核武危機一度令世界陷入緊張，世界政治的每一步都牽動著星球的安危。這場衝突並非遙不可及，它提醒每個人──即便生活在美國的亞裔 社區，也無法獨善其身。近日亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成先生接受專訪，深刻闡述了為什麼亞裔需要關注政治、參與政治以及家長如何從小培養孩子的政治意識。

尹集成說，政治從來不是「別人的事」，它關乎每一個人的生活，一個國家的政治決策，甚至其他國家的衝突，都會直接或間接地影響到我們的生活、未來和安全。尹集成強調，世界格局的變化會波及經濟、移民政策、安全環境，尤其對於亞裔群體而言，站在政治邊緣無異於放棄話語權。

美國每四年的總統競選牽動全世界的目光，但很多亞裔對此漠不關心。他說，亞裔參與度低，是因為我們很多人認為政治高深莫測，與自己無關，但事實上，美國總統競選及其政策決定了國家的走向，也直接影響你我的生活。尹集成指出，稅收政策、醫療改革、教育投資、移民法案、少數族裔權益等無一不在大選結果的覆蓋範圍內，如果亞裔不參與投票 、表達意見，那就只能接受別人制定的規則，而這些規則不一定對亞裔有利。

亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（左二）及尹氏家族與加州副州長（右一）合影。（王繪灃提供）

尹集成表示，亞裔是美國增長最快的少數族裔之一，人口已超過2000萬人，占全國總人口的6%以上，在一些關鍵州和搖擺州，比如加州、德州、賓州和喬治亞州，亞裔選票已成為影響大選結果的重要力量。他分析，2020年中期選舉和2024年總統大選中，亞裔的選票翻倍增長，直接影響了部分搖擺州的結果，正因為如此，兩黨開始更關注亞裔的訴求，但前提是亞裔要讓自己的聲音被聽到。

他舉了一個鮮明的例子：「亞裔細分法案（Asian Data Disaggregation Bill）」，該法案主張按族裔細分亞裔人口資料，儘管初衷是為了更好地服務不同亞裔族群的需求，但部分華人 群體擔憂可能導致進一步的族裔標籤化。然而，在法案投票前期，很多華人群體卻選擇沉默，沒有參與反對或表達訴求，導致一些對華人不利的條款通過。尹集成說，這是一個警鐘，如果我們不參與政治決策，我們的生存和權益就很容易被忽視。

從美中關係的角度來看，尹集成強調，國際政治尤其影響亞裔在美的生存環境，美中關係緊張時，華裔容易成為替罪羊，「中國間諜」的汙名化和種族歧視事件屢見不鮮。尹集成引用2020年的一項統計資料，他說，當年新冠疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪事件增長了149%，類似的事件讓華裔社區備受衝擊，特別是那些在美中關係立場模糊、不表達政治意見的人群，更容易成為被犧牲的對象。他說：「我們要透過政治參與，確保自己的權益不被侵犯。如果在政治高層沒有人為我們發聲，那就意味著我們會在一些關鍵議題上失去保障。」

尹集成說：「我們不能只是要求公平對待，還要主動為自己的社區爭取資源、政策和支持。」近年來，愈來愈多亞裔政客進入美國主流政治舞台，如加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、華裔國會議員劉雲平（Ted Lieu）等，他們的成功為亞裔社區帶來了更多話語權。

但尹集成提醒，亞裔政治地位的提升，需要從家庭教育開始，家長們需要教育孩子認識到，政治並不是遙不可及的，而是每個人生活的一部分，從社區服務、校園選舉做起，培養孩子的責任感和參與感。

尹集成以一句話總結了他對亞裔家長的期望。他說：「不要再一心唯讀聖賢書，閉門造車了。」在美國的社會環境中，教育孩子不僅要關注學術成績，更要培養他們的社會責任感和政治意識。他指出，培養下一代對社會問題的敏感度，才能讓亞裔群體在未來更加穩健地融入美國主流社會，並在全球格局中擁有一席之地。

他說：「我們要相信，只有行動才能改變現狀。無論是投票、競選，還是政策宣導，都是我們掌握命運的重要途徑。」尹集成說，這不僅是對亞裔社區的警示，更是一場喚醒家長和年輕一代參與政治的集結號，也希望可以讓更多亞裔家庭意識到，「政治並不是遙遠的遊戲，而是事關你我生活、命運的戰場」。