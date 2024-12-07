僑教中心圖書館「說故事」預熱聖誕節

陳紫雯希望透過生動的故事講述方式，教導家長不同的有趣共讀方式。（記者孫愛薇／攝影）

僑教中心圖書館 5日舉辦充滿節日氛圍的「聖誕節 特別故事時間」活動，吸引逾60位僑青家庭成員踴躍參加。活動特別邀請了「河畔果」藝術平台創辦人邊歆茹（Crystal Bien）帶領孩童進行聖誕樹手作，並邀請網路中文課老師陳紫雯趣味生動說故事，還有圖書館志工團協助孩子們製作小雪人，精采豐富的活動內容讓僑青家庭提前感受聖誕節歡樂氣氛。

金山灣區 華僑文教服務中心主任莊雅淑化身為聖誕老婆婆，向參與活動的孩童發送聖誕禮物，她表示很高興邀請到陳紫雯擔任說故事來賓，讓孩子們從小開始玩中文，從玩中文裡學中文是非常快樂的，以及僑委會的全球青商潛力之星得主邊歆茹擔任手作老師，邊歆茹創作藝術平台，茁壯了學童的藝術教育。莊雅淑祝所有家長與小朋友都有一個愉快的聖誕佳節。

畢業於新竹教育大學幼研所的陳紫雯，擁有幼兒教育及小學教師證及十多年教育經驗，2019年成立「Mandarin Mommy & Me 一起玩中文」臉書社團，以快樂的遊戲方式帶領孩子進入中文環境，該社團擁有近三千名家長加入。她表示，身為台灣人，在灣區一直想為台灣的孩子做一點貢獻，希望透過自己生動的故事講述方式，教導家長親子共讀不一定要按照書本講，以互動方式能建立更好的親子關係。