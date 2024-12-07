僑教中心圖書館「說故事」預熱聖誕節
僑教中心圖書館5日舉辦充滿節日氛圍的「聖誕節特別故事時間」活動，吸引逾60位僑青家庭成員踴躍參加。活動特別邀請了「河畔果」藝術平台創辦人邊歆茹（Crystal Bien）帶領孩童進行聖誕樹手作，並邀請網路中文課老師陳紫雯趣味生動說故事，還有圖書館志工團協助孩子們製作小雪人，精采豐富的活動內容讓僑青家庭提前感受聖誕節歡樂氣氛。
金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑化身為聖誕老婆婆，向參與活動的孩童發送聖誕禮物，她表示很高興邀請到陳紫雯擔任說故事來賓，讓孩子們從小開始玩中文，從玩中文裡學中文是非常快樂的，以及僑委會的全球青商潛力之星得主邊歆茹擔任手作老師，邊歆茹創作藝術平台，茁壯了學童的藝術教育。莊雅淑祝所有家長與小朋友都有一個愉快的聖誕佳節。
畢業於新竹教育大學幼研所的陳紫雯，擁有幼兒教育及小學教師證及十多年教育經驗，2019年成立「Mandarin Mommy & Me 一起玩中文」臉書社團，以快樂的遊戲方式帶領孩子進入中文環境，該社團擁有近三千名家長加入。她表示，身為台灣人，在灣區一直想為台灣的孩子做一點貢獻，希望透過自己生動的故事講述方式，教導家長親子共讀不一定要按照書本講，以互動方式能建立更好的親子關係。
從小喜愛繪畫及美術，對藝術創作與推廣充滿熱情的邊歆茹，2023年獲得中華民國僑務委員會評選為30名「全球青商潛力之星」之一，並受邀代表出席美國亞太認證合作組織（APAC）晚宴，2024年獲得行政院國家發展基金投資。邊歆茹不僅為故事時間帶來聖誕樹手作，還將新書「早知道就好的事」捐贈圖書館，作為永久館藏。莊雅淑代表僑教中心向邊歆茹頒發了褒揚狀，感謝她對僑教中心的支持以及對社區教育的貢獻。
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