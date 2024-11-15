全球三民主義大同盟大會 120多人線上齊聚

第三屆全球三民主義大同盟大會暨第35屆北美洲三民主義大同盟年會11月2日網路舉行，120多人參加。（主辦單位提供）

第三屆全球三民主義大同盟大會暨第35屆北美洲三民主義大同盟年會11月2日網路舉行，會議由舊金山 分盟主辦。灣區主持人吳文一主持、大同盟舊金山分盟理事長寇惠風擔任大會主席。

大同盟年會在網路由唱國歌拉開序幕，接著螢幕上出現國旗及國父遺像，視訊上各分盟會員分別向國旗及國父遺像行三鞠躬禮。寇惠風恭讀國父遺囑後唱國父紀年歌。在國父誕辰即將到來之際，與會人士唱紀念歌紀念國父。

寇惠風致詞表示，大家都因認同三民主義才聚在一起，願共同努力推廣孫文學說，他也感謝舊金山盟友籌備會議的辛勞，感謝總盟的支持及顧問陳惠青的大力襄助。

總盟理事長林定芃博士致詞，他著作21世紀三民主義新書，並大力推動三民主義教科書。他認為，三民主義是重建中華民國 走向康莊富強的指針，更希望以三民主義統一中國。

當日網路來賓雲集，立法委員陳以信、僑聯總會理事長童惠珍、救國團主任葛永光、前陸委會副主委黃介正教授、國民黨海外部副主任鍾維君、前僑務委員于愛珍、中評委葉雲河、全美台聯會長黃秀梅、各分盟理事長等出席。

張亞中校長、前監察委員仉桂美、前行政院主計長韋伯韜做專題演講。各分盟包括華府、加東、芝加哥、休士頓、洛杉磯、西雅圖、舊金山皆在線上報告現況。

會議逾四小時，全體與會人員皆堅定弘揚三民主義與促進兩岸和平的信念。大會在互道珍重中，圓滿結束。共120多人上線，雲端 技術由秘書長王婉君、財務長曾麗香、IT大臣奚藻勳三人負責。