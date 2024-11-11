推廣夜市成文化盛會 徐秋容獲頒庫比蒂諾商會Star Award

徐秋容獲庫比蒂諾商會星辰獎（STAR Award）。（記者龔玥／攝影）

日前舉行的庫比蒂諾商會年度星辰獎（STAR Award）頒獎典禮上，主辦單位表彰了在商業、社區服務和文化融合方面做出突出貢獻的企業和個人。作為當地最具影響力的非營利商業組織，庫市商會攜手市政府、教育機構、非營利組織和私營企業，透過一系列活動，為推動庫比蒂諾的經濟和社區發展不懈努力。今年的頒獎典禮尤其關注那些在推動多元文化交流和創新發展方面成績斐然的傑出成員。

頒獎典禮上，一位活躍於庫比蒂諾及周邊地區的資深商會成員，因其在促進傳統文化和其他族裔群體間的融合方面的貢獻而備受矚目，她就是亞美商協理事和會長徐秋容。在過去23年中，她參與了多個文化與商業活動，為加強庫比蒂諾社區的多元文化氛圍作出了突出貢獻。她透過這些活動將傳統文化引入社區主流視野，並促使更多族裔間的互動與理解。

徐秋容帶領商會將傳統的商業技能培訓擴展為更具吸引力的社區活動。她表示，十餘年前，她觀察到商會原有的商業活動吸引力有所下降，便大膽提出舉辦夜市，借助美食、娛樂及文化展示的方式吸引各族裔參與。為了確保活動符合社區需求，她帶領團隊前往費利蒙和庫比蒂諾的多個夜市進行考察，汲取經驗並對活動形式進行了當地語系化調整。最終，庫比蒂諾夜市活動憑藉不收費、免費停車及豐富的文化展示，成功吸引成千上萬訪客，成為本地標誌性的文化盛會。

徐秋容獲獎，向大家致謝。（記者龔玥／攝影）

在庫比蒂諾商會日漸多元化的背景下，徐秋容致力於鞏固華人 在商會的地位。她持續推廣傳統文化，並多次自費邀請表演團體，為活動提供支持。

她的貢獻最終得到了STAR Award的認可。庫市商會表示，這一獎項是對她多年來辛勤工作的肯定，也是對她在商會和社區中領導角色的肯定與致敬。作為一位社區領袖，她的奉獻精神和對多元文化交流的推動，將繼續鼓勵庫比蒂諾商會在未來更加包容、多元的道路上前行。