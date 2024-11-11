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紀念「南京暴行」作者張純如逝世20周年 張母盼年輕華裔關注歷史

記者龔玥／聖荷西報導
來賓與表演朗誦的孩子共同出席紀念張純如活動。（記者龔玥／攝影）
來賓與表演朗誦的孩子共同出席紀念張純如活動。（記者龔玥／攝影）

紀念華裔作家張純如逝世20周年的追思活動10日在庫比蒂諾舉行，由抗日戰爭史實維護會和張純如紀念公園等機構聯合主辦。活動吸引了來自各界的華人社團領袖、政要及社會各界人士，共同緬懷張純如揭露歷史真相、弘揚正義的勇敢精神。

活動伊始，全場默哀，表達對張純如的深切緬懷與敬意。活動主辦方代表李競芬說：「張純如以她的筆記錄了那段黑暗歷史，點燃了華人心中維護正義、追求真相的火炬。她的無畏精神激勵著我們不斷前行。」張純如揭露南京大屠殺歷史的勇氣，不僅打破了西方社會對這段歷史的無知，更喚醒了華裔社區的文化自覺與歷史擔當。

中國駐舊金山市總領事館副總領事宋國選表示，張純如的「南京暴行：被遺忘的大屠殺」一書深深影響了中美兩國人民的心靈，使西方社會第一次直面南京大屠殺的殘酷真相。張純如通過她的作品建立了跨越文化的橋樑，為增進中美之間的理解與友誼鋪路架橋。

中國駐舊金山市總領事館副總領事宋國選。（記者龔玥／攝影）
中國駐舊金山市總領事館副總領事宋國選。（記者龔玥／攝影）

他指出，作為華裔社會的一員，大家有責任繼續傳承張純如的精神，將歷史銘記在心，促進美中之間更深層次的交流。

多位來賓追憶張純如的勇敢事蹟，闡述她對中美文化理解的重要意義。藝術家以音樂的形式緬懷張純如。馬春霞和趙夏陽的合唱「Amazing Grace」，以及姚進的小提琴獨奏「辛德勒的名單」，旋律喚起人們對歷史的沉思。

活動頒獎環節表彰了在此次徵文紀念活動比賽中脫穎而出的優秀作品，借此激勵更多少年兒童參與歷史教育和文化傳承。

張純如的母親張盈盈說，張純如的勇氣與毅力始終激勵著她，也激勵著無數後人。她希望，張純如的故事能繼續激發華裔青年對歷史的關注，對正義的執著。

都布林議員胡欣（左起），張純如母親張盈盈，中國駐舊金山市總領事館副總領事宋國選，...
都布林議員胡欣（左起），張純如母親張盈盈，中國駐舊金山市總領事館副總領事宋國選，抗日戰爭史實維護會李玲，蘇諾瑪市議員丁俊輝出席紀念活動。（記者龔玥／攝影）

華裔 華人 舊金山

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