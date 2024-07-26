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阮昭雄拜會北加州台灣同鄉聯合會 與八大鄉會交流

記者孫愛薇／密爾比達報導
阮昭雄拜會北加州台灣同鄉聯合會，意見交流，分享成果。(僑教中心提供)
阮昭雄拜會北加州台灣同鄉聯合會，意見交流，分享成果。(僑教中心提供)

僑務委員會副委員長阮昭雄造訪金山灣區，展開各項拜會及座談行程。23日在文教中心主任莊雅淑陪同下，前往拜會位於聖利安住的北加州台灣同鄉聯合會，與北加州台灣同鄉聯合會主要幹部及所屬八大鄉會會長及代表進行意見交流。

當天出席北加州台灣同鄉聯合會張正邦會長、林政原僑務委員、總幹事陳義志僑務諮詢委員及八大鄉會會長及會員。

阮昭雄致詞表示，海外鄉親深耕僑居地，同時心繫台灣，不管在民主政治、公眾外交、經濟文化、貿易科技等領域，一直是支持著台灣向前邁進的重要力量，也是中華民國在國際社會上發聲的重要管道。更是政府在海外協助推動經貿及提升台灣國際形象的重要推手。感謝同鄉聯合會辦理台灣傳統周、紀念二二八音樂會或講座、參與支持台灣加入WHO、WHA等，展現了愛台灣、疼惜台灣的情操，讓世界聽到台灣人心聲。

當天北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦介紹該聯合會各項活動，希望能凝聚台美人參與主流，讓台灣擁抱世界。

出席鄉親關心僑青及僑務榮譽職人員年輕化議題，針對如何銜接下一代與台灣的連結，找回下一代僑青對台灣的認同。阮副委員長表示，僑委會正努力推動僑青計畫，希望從文化、組織及培訓等多層面，深化青年與台灣甚至台灣僑社關係，尤其是特別規畫針對年輕第二代僑胞們適合的活動，包含英語服務營、搭橋計畫、FASCA等以建立台美人青年對台灣的認識。

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