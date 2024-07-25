海外華文教師研習會美西組結業 收獲滿滿

北加州中文學校聯合會在聯合市舉辦2024年海外華文教師研習會美西組結業儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）

北加州 中文學校聯合會21日在聯合市酒店舉辦2024年海外華文教師研習會美西組結業儀式。本次教師研習會的特色是高互動的趣味教室和多元教學法的靈活運用。參加教師營的各位老師獲得僑務委員會頒發的結業證書。

三年疫情 的蟄伏期，疫情後華語教學的再出發，快速科技人工智慧的應用，都給未來的華語文教學帶來了巨大的衝擊。接軌現代社會快速的變革，北加 州中文學校聯合會為今年度的研習會安排了互動課程。

培訓營的活動主要分為三個部分，包括由戴金惠講師主講的網路課程，單兆榮講師主講的校外歷史文化教學，以及由蘇珊、林欣怡、童貞芳、鄒佩真、錢宇珊、單兆榮等主講的實體課程。

戴金惠以篇章語法的三個對話進行教學實踐、布置的分析，使用教材的對話語篇經由互動式的教學，來體現文化知識。

台灣來的單兆榮老師介紹可讀、可想、可互動的歷史書，經由時間脈動、事實證據、發生緣由、產生意義等，教導日常生活的智慧。蘇珊老師透過賞識思維的創造性素材，引發學生思考和探索的體驗。林欣怡老師對國際文憑課程有深入的研究。童貞芳、鄒佩真老師使用數位與非數位的工具設計教學活動。台灣來的錢宇珊老師透過重要國粹京劇，分析中西文化的差異。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示：「六天的教師營非常紮實、不管是線上還是實體、校內學習還是校外參觀，通過研習的活動，希望能夠帶給所有在座的校長老師滿滿的收穫，讓海外的華語文教育不斷傳承。」