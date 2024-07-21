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尹集成家族百年教育夢 照亮平權新篇章

王繪灃／供稿
亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成與APAPA實習生合影。（受訪者提供）
亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成與APAPA實習生合影。（受訪者提供）

日前，筆者再次對美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成進行了深入訪談，探討了他家族悠久的興辦教育傳統及其在促進亞裔平權方面的努力。尹集成詳細講述了他如何秉承祖輩重視文化教育的理念，幾代人投身教育與公益事業的感人故事。

在尹集成的家族中，教育始終被視為一種文化傳承的力量。尹集成的祖父尹屬藩，作為當地的鄉紳，不僅在農業上精耕細作，更深知教育的重要性。他在村裡創辦的尹氏學堂，成為了後輩學習的搖籃。尹屬藩以他獨特的方式，傳遞著「十年育樹，百年育人」的理念，讓教育成為家族發展的基石。

尹屬藩的生活簡樸而嚴謹。他在農村中不僅經營著自己的田地，還通過種樹積累財富。他深信，樹木不僅能為家庭提供經濟支持，更是對未來的一種投資。這種前瞻性的思想在尹集成身上得到了延續，形成了尹家人對教育與生活的長遠考量。

2018年尹氏教育基金會與四川省人大常委會相關領導合影。（受訪者提供）
2018年尹氏教育基金會與四川省人大常委會相關領導合影。（受訪者提供）

隨著時代的發展，中華民國的建立使得社會變革不斷，尹屬藩並沒有因時代的洪流而迷失方向。作為秀才，他不僅關心自身家業的發展，更積極參與地方的文化與教育事業。他曾三度擔任縣裡的財政，並參與過多項實業和公益事業的推動，為地方的發展作出了卓越貢獻。

在尹集成的記憶中，祖父對教育的重視深深影響著他。尹屬藩常常親自教授古文、書法，並在學校中設立獎學金，激勵學生們努力學習。對於他而言，教育不僅是傳授知識，更是傳承家族精神的重要方式。他曾親自撰寫「創業維艱，守成不易，吾兒應誡奢華」的警句，強調了勤儉持家的重要性。

尹集成出生於四川，經歷了從臺灣到美國的移民生活。在美國，他選擇了土木工程作為自己的職業。雖然在事業初期遭遇了歧視，但他始終不屈不撓，最終取得了成功，成為了當地知名的「麥當勞大王」，並為華裔社區樹立了榜樣。

2001年，尹集成與黃春芳等朋友共同創辦了亞太公共事務聯盟，搭建了一個教育亞裔從政的橋梁。在其文化傳承的基因裡，他相信教育與公益相結合，才能更好地促進社會的公平與正義。自2001年創辦APAPA以來，每年頒發近百個獎學金給優秀學生；2007年，尹氏基金會出資150萬元在視高鎮修建「尹氏文教館」。

尹集成的故事不僅是一個家族教育傳承的縮影，更是對平等與包容的堅定追求。在他看來，祖輩的教育思想與長遠規劃是他人生道路上的明燈，指引著他繼續為社會貢獻力量。正如尹屬藩所言，種樹不僅是對物質的積累，更是對未來希望的寄托。尹集成深知，興辦教育這份責任不僅屬於他自己，更是他這一家族幾代人共同的承諾。

傳承百年，教育為燈。尹屬藩以一己之力在鄉間點燃的教育火炬，經由幾代人的傳承，已成為照亮美國亞裔參政教育與平權道路的光輝燈塔。每一個堅持教育夢想的人，都在續寫著尹氏家族的輝煌篇章。

亞裔 平權 中華民國

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