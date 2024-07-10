華語文中心在Google首辦華語班 老美學員嗨翻

華語文學習中心（TCML）在科技公司Google開設的華語科技專班舉辦結業成果發表會。（主辦單位提供）

華語文學習中心（TCML）在科技公司Google 開設的華語科技專班，日前舉辦結業成果發表會，為期十周的教學任務圓滿結束。發表會上，老美學員以流利的中文展現出學習成果，讓現場許多觀眾刮目相看，也有美國學員說，很高興能學會中文，可以與其他華人同事溝通，下次要到台灣或亞洲其他地方出差，就能秀上好幾句中文了。

華語文學習中心是由僑教中心協輔，Google華語科技專班是由北加州 台灣會館開設課程，成果發表會有許多人參加，包括僑教中心主任中心主任莊雅淑、北加 州台灣會館校長李梅英、授課教師吳秀君、汪敏娟、賴韻文及學員近60人。

莊雅淑表示，矽谷知名科技公司林立，針對Google的員工開設華語科技專班，是華語文學習中心首例，很高興能藉由此專班課程，提升學員的華語能力，讓更多人可深入了解、體驗台灣優質文化，與台灣有更強的連結，學習無止盡，教學團隊將延續辦理第二期課程，歡迎大家分享給想學中文的朋友。

結業成果發表會上，學員以流利中文展現出專班學習期間成果。內容包括點餐、就醫、採購、問候、對台灣的認識、旅遊台灣等話劇，所有劇本都是由學員自行創作，充分體現學員華語文能力及與對台灣的認識。

許多美國學員也分享學習心得和收穫。一名印度裔學員表示，這次學習不僅提高自己的口說技能，也加深對台灣文化的認識，結交了更多朋友，他的妹妹現在特地到北加州台灣會館學習華語文，今年也報名僑委會英語服務營並獲得錄取，很高興能與台灣有這麼多連結。

另一位美國當地學員表示，學習華語文讓他更有自信地在華人同事間交流溝通，並計畫將所學應用於下次亞洲出差之行。

李梅英表示，學員經過十周學習，已奠定很好的華語基礎，第二期會增加更多台灣文化元素，希望能在主流間，推廣更多更深入的華語文化。