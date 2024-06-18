中學生不知排華法 他推廣亞裔史課程

杉山在灣區中學教授亞太裔歷史課。（EMS提供）

亞裔 是美國增長最快的族裔，但亞裔美國人基金會最近的一項研究顯示，多數美國人都說不出一個亞裔美國名人或一個亞裔相關的事件或政策。在第一波亞裔大移民之後150年，全美對於亞太裔的歷史的了解依然嚴重欠缺。

少數族裔媒體（EMS）報導，杉山（Matthew Sugiyama）是「亞太青年崛起（AAPI Youth Rising）」立法行動委員會的會長。他長期致力於增進對亞太社區的理解，抵制不斷升級的仇亞現象。過去幾個月，他在數間中學教授由「亞太青年崛起」組織發起的一日亞太裔歷史課程。

得益於與「更健康的一代聯盟」組織的合作，這一課程現已覆蓋全美5萬2000所學校，普及亞裔美國人未曾被講述的歷史。

杉山表示，教授這門課最意想不到的事，就是自己被好好上了一課。一次他讓中學生們列舉亞裔種族，愈多愈好，學生們都很踴躍。其中一個學生也舉手發言，然後很認真地說「高加索人（白人）」，這個學生是真的這麼認為的。所有的學生從未聽說過「排華法案」，或是夏威夷併入美國的歷史，學生對於亞太裔歷史的無知令人震驚。

杉山今年早些時候，在自己位於舊金山灣區的高中做了一次針對亞太裔教育的調查。在參與的159位學生中，87%的被調查者不理解陳果仁（Vincent Chin）謀殺案的意義。陳果仁是死於基於種族歧視 攻擊的華裔美國人。他的死是美國亞裔民權運動的轉折點，引發了亞裔要求改變系統性的不公正和平權運動。

報導指出，學校教育中對亞太裔認知的缺失，直接導致了社會中缺乏亞裔美國人的代表性，以及社區中的仇恨犯罪。教育年輕人可以幫助改變有害的刻板形象，建立更加理解包容的文化。杉山表示，學習亞太裔歷史幫助自己建立了對亞裔美國文化的自豪，增強了自己為亞太裔青年發聲的自信。

好消息是美國的一些州已經開始注意到這一問題，並通過立法確定在公立學校教授亞太裔歷史。在伊利諾州和威斯康星州通過相關法案之後，加州 也由州眾議員方樹強（Mike Fong）起草AB 1354法案並在去年通過，鼓勵在K-12學校增添亞裔美國人研究課程。

所有這些努力在去處有關亞太裔的負面印象方面都很關鍵，可以曾經對亞裔美國人的理解，在承認歷史性歧視的同時在全美範圍建立一種理解包容的文化。