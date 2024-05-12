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APAPA傳統月慶典 亞洲文化氛圍濃

APAPA王繪灃／供稿
加州亞太公共事務聯盟（APAPA）於5月7日在加州首府地區的總部舉辦盛大的亞裔傳統月慶祝活動。（APAPA提供）
加州亞太公共事務聯盟（APAPA）於5月7日在加州首府地區的總部舉辦盛大的亞裔傳統月慶祝活動。（APAPA提供）

加州亞太公共事務聯盟（APAPA）於5月7日在加州首府地區的總部舉辦了一場盛大的亞裔傳統月慶祝活動。活動邀請了政界、僑界、商界、警界、學界等各界代表齊聚一堂，共同慶祝這一重要的時刻。APAPA全國執行主席尹立懷（Mary Yin Liu）表示，這是一個特殊的時刻，一個我們能夠紀念、認可和慶祝亞裔美國人對我們社區、州和國家所做貢獻的時刻。

埃萊妮庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）、州財務主管馬世雲（Fiona Ma）、州審計長Malia M. Cohen、州眾議員發言人Robert Rivas、州眾議員亞裔核心主席羅達倫 (Evan Low)、州眾議員非裔核心主席LORI D. WILSON、州眾議員Mike Fong、州眾議員McCarty Kevin、沙加緬度地區檢察官Thien Ho、舊金山市第37任警長Paul M. Miyamoto和沙加緬度員警隊長Brent Kaneyuki、卸任加州大法官暨現任加州政策研究所首席執行官Tani Cantil-Sakauye、沙加緬度著名電臺主持人Sam Shane等人出席活動。他們為多位社區中傑出的警長、學子等頒發了獎項，表彰他們在各自領域的傑出貢獻。

副州長埃萊妮在講話中指出，在這個月裡，我們歡迎每一個人來共同思考和認識亞裔美國人社區的豐富多彩。亞裔美國人社區代代相傳著卓越的文化、深厚的歷史和不懈的奮鬥精神，他們的貢獻無處不在、無時不在。州眾議員發言人Robert則表示，亞裔美國人在科技、醫療、藝術、政治等領域展現出的領導力和創新精神為加州的繁榮和進步做出了重要貢獻。與此同時，州眾議員Mike Fong提到，亞裔美國人社區仍面臨著挑戰和困境，例如種族歧視、社會不公和經濟不平等，這需要我們共同努力去解決。

活動中，APAPA創辦人尹集成呼籲大家共同努力，建立一個更加包容和公正的社會，為每個人實現夢想創造更美好的未來。晚宴現場提供了豐富多樣的菲律賓食品，同時還有舞獅、劍舞等亞洲文化表演，為慶祝活動增添了濃厚的氛圍。

這場亞裔傳統月慶典不僅是對亞裔美國人貢獻的認可，也是對多元文化的慶祝，展示了加州豐富的文化和社區的團結與活力。

加州亞太公共事務聯盟（APAPA）於5月7日在加州首府地區的總部舉辦盛大的亞裔傳...
加州亞太公共事務聯盟（APAPA）於5月7日在加州首府地區的總部舉辦盛大的亞裔傳統月慶祝活動。（APAPA提供）

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