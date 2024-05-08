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AI教母李飛飛暫別史丹福 投身新創公司

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
據報導，「AI教母」李飛飛已暫別科研投身新創公司。（本報資料照片）
據報導，「AI教母」李飛飛已暫別科研投身新創公司。（本報資料照片）

根據路透報導，有AI教母之稱的史丹福大學教授李飛飛已經暫停教學，成立與「空間智能」相關的新創公司，並獲得風投注資。李飛飛本人和投資公司目前對此事都非常低調，但從李飛飛的史丹福介紹頁面和其Linkedin頁面都可以窺見端倪。

目前李飛飛史丹福大學頁面上的狀態顯示「半休假 從2024年1月1日到2025年12月31日。」而其工作經歷一欄有一條更新，顯示她現在的職位是「新人」，所屬公司是「一點新東西」，工作性質是「全職」，入職時間是2024年1月至今。

路透社透露李飛飛的新創公司在種子輪獲得了矽谷風投公司 Andreessen Horowitz和加拿大風投公司Radical Ventures的注資。她曾在去年加入後者成為科學合夥人。

至於新創公司的業務，有消息指出應該與李飛飛去年在溫哥華TED大會的演講中提到的「空間智能」有關。她在會上提到最尖端研究涉及的算法可以合理外推圖像和文字在三維空間中的視覺效果，並在此基礎上提出「空間智能」概念。

為了說明這一新的概念，李飛飛當時展示了一張貓咪伸出爪子把一個玻璃水杯推向桌角的圖片。她說在不到一秒的時間裡，人類大腦就會評估「水杯的幾何形狀、它在3D空間中的位置，它和桌子、貓及其他一切事物的相對關係，」從而預判將要發生的事件並採取行動阻止其發生。

李飛飛在史丹福大學的實驗室，據她介紹就是在教會電腦「如何在3D世界運行。」例如，通過大型語言模型來引導機械手臂完成開門這樣的動作，或是得到語言指令後做出一個三明治。

李飛飛的新創公司實際上在和矽谷最炙手可熱的AI公司在同一個領域內競爭，目的就是克服現有大型語言模型的局限，教會算法擁有人類常識。目前的AI語言模型在其擬人化的回覆中總是不時夾雜著毫無意義的虛假答案。

這種能按「常理」推導的能力，被認為是AI模型可以達到一般人工智慧之前必需跨越的一道難關。

AI 史丹福大學 矽谷

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