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加州排舞協會慶20周年 600人參加場面盛大

記者江碩涵╱聖荷西報導
美國加州排舞協會4月13日在聖他克拉拉會議中心舉辦20周年慶祝活動，場面盛大，600人到場。（主辦單位提供）
美國加州排舞協會4月13日在聖他克拉拉會議中心舉辦20周年慶祝活動，場面盛大，600人到場。（主辦單位提供）

美國加州排舞協會4月13日在聖他克拉拉會議中心舉辦20周年慶祝活動，場面盛大，600人到場，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、加州參議員柯提斯（Dave Cortes）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市長高敘加、薩拉度加市長趙嬿、各界僑領、社團領袖和排舞協會會員們齊聚一堂。

活動由排舞協會創會會長林貴香主持，由師傅鍾永寄率領祥龍舞獅隊帶來了精采的開場表演，20頭雄獅的舞姿在場地上展現，這不僅是灣區首次展現20頭雄獅舞姿，也展現排舞協會20年來的蓬勃活力。兩條龍的翩翩起舞，更象徵著排舞協會將為大眾帶來健康美好的未來。

排舞協會創會會長林貴香回顧協會的成長歷程。（主辦單位提供）
排舞協會創會會長林貴香回顧協會的成長歷程。（主辦單位提供）

活動中，林貴香回顧協會的成長歷程。她表示，20年前他們只是一群對排舞充滿熱情的組織，如今他們已經成長為一個數千人的團體，過去20年，排舞協會一直致力於透過排舞藝術，促進各年齡層的人群健康和生活享受，她最引以為傲的是，看到協會對社區產生的積極影響，以及會員在健康、幸福和自信方面的改善。

年會上，林貴香捐助灣區的慈善組織，包括世台聯合基金會、華人特殊兒童之友會和史丹福兒童醫院，展現了排舞協會對社會的關懷和愛心。

排舞協會的教練團和核心幹部帶來了一場驚艷的表演，將整個場地點燃火花，精心設計各種隊形變化、精準的舞步和獨特的服裝設計，展現了排舞的藝術魅力，贏得全場觀眾的熱烈掌聲和歡呼。這場精采的慶祝活動為美國加州排舞協會增添了一抹燦爛色彩，也讓人們更加期待未來排舞世界的精采表現和創新突破。

加州 灣區 舊金山

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