我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

國際傑人會成立聖荷西、佛利蒙、舊金山3分會

記者葛歆睿╱密爾比達報導
美國聖荷西、佛利蒙、舊金山和平國際傑人會20日在金山灣區華僑文教中心聯合舉行成立大會。（記者葛歆睿 / 攝影）
美國聖荷西、佛利蒙、舊金山和平國際傑人會20日在金山灣區華僑文教中心聯合舉行成立大會。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國聖荷西、佛利蒙、舊金山和平國際傑人會於20日在金山灣區華僑文教中心聯合舉行成立大會。三個分會都是由國際傑人會世界總會副總會長吳睦野輔導成立，是國際傑人會世界總會總會長吳毓苹，繼2023年在美國成立芝加哥和平會、西雅圖會後成立的三個分會。目前國際傑人會美國總會轄下已有16個分會。

按照傑人會傳統，聯合成立大會在鳴鐘聲式開始，隨後全體與會者宣讀傑人宗旨。大會由吳睦野主持，聖荷西國際傑人會創會會長周威均、佛利蒙國際傑人會創會會長張麗蓉、舊金山和平國際傑人會創會會長梁小貞擔任共同主席。典禮中，吳毓苹向三位創會長致贈新分會會務贊助金和由台灣製作空運到美國的會旗及會議鐘。

吳毓苹致詞時表示，傑人會宗旨「培養倫理品德、培養高尚人格」，為一非政治、非宗教、非經濟性的社會服務團體，重倫理、講友誼、期許己立立人，讓人人都傑出，我們不以傑人自居，而以傑人自勉，希望將傑人會傳播到世界各地，世界總會預計今年成立達80個分會為目標，並期勉三個新分會，努力發揚傑人精神，讓世界充滿光明。

聯合成立大會在全體會友唱傑人會歌後圓滿完成。當日出席的來賓包括：薩拉托加市長趙嬿、佛利蒙議員黃潔宜、國際傑人會世界總會總會長吳毓苹、國際傑人會世界總會副總會長吳睦野、國際傑人會美國總會長魏德珍、北加州國際傑人會會長楊昆山、矽谷國際傑人會會長吳文一、全美中華婦女會會長呂芳雲、全美大專校聯會會長蔡泓凱、北加州台灣工商會會長王若衣、世華工商婦女企管協會北加州分會長高椿惠、聖荷西台灣同鄉聯誼會長馬倩君、聖荷西救難急救協會長李萍萍、中華聯誼會長毛小苓。

聖荷西 加州 北加

上一則

鯉魚門承傳中國傳統飲食文化 地道港式粵菜海鮮風味別具一格

下一則

布里德拚連任 華人商業區造勢

延伸閱讀

聖荷西市長街頭受訪安保遇襲 嫌犯身分確認

聖荷西市長街頭受訪安保遇襲 嫌犯身分確認
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
房產經紀：市場價格火爆 買家房產佣金制度改革 難影響矽谷房市

房產經紀：市場價格火爆 買家房產佣金制度改革 難影響矽谷房市
聖荷西街道開放日 鼓勵環保出行

聖荷西街道開放日 鼓勵環保出行
2024聖荷西日系祭

2024聖荷西日系祭

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜