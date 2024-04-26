國際傑人會成立聖荷西、佛利蒙、舊金山3分會

美國聖荷西、佛利蒙、舊金山和平國際傑人會20日在金山灣區華僑文教中心聯合舉行成立大會。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國聖荷西 、佛利蒙、舊金山和平國際傑人會於20日在金山灣區華僑文教中心聯合舉行成立大會。三個分會都是由國際傑人會世界總會副總會長吳睦野輔導成立，是國際傑人會世界總會總會長吳毓苹，繼2023年在美國成立芝加哥和平會、西雅圖會後成立的三個分會。目前國際傑人會美國總會轄下已有16個分會。

按照傑人會傳統，聯合成立大會在鳴鐘聲式開始，隨後全體與會者宣讀傑人宗旨。大會由吳睦野主持，聖荷西國際傑人會創會會長周威均、佛利蒙國際傑人會創會會長張麗蓉、舊金山和平國際傑人會創會會長梁小貞擔任共同主席。典禮中，吳毓苹向三位創會長致贈新分會會務贊助金和由台灣製作空運到美國的會旗及會議鐘。

吳毓苹致詞時表示，傑人會宗旨「培養倫理品德、培養高尚人格」，為一非政治、非宗教、非經濟性的社會服務團體，重倫理、講友誼、期許己立立人，讓人人都傑出，我們不以傑人自居，而以傑人自勉，希望將傑人會傳播到世界各地，世界總會預計今年成立達80個分會為目標，並期勉三個新分會，努力發揚傑人精神，讓世界充滿光明。

聯合成立大會在全體會友唱傑人會歌後圓滿完成。當日出席的來賓包括：薩拉托加市長趙嬿、佛利蒙議員黃潔宜、國際傑人會世界總會總會長吳毓苹、國際傑人會世界總會副總會長吳睦野、國際傑人會美國總會長魏德珍、北加州 國際傑人會會長楊昆山、矽谷國際傑人會會長吳文一、全美中華婦女會會長呂芳雲、全美大專校聯會會長蔡泓凱、北加 州台灣工商會會長王若衣、世華工商婦女企管協會北加州分會長高椿惠、聖荷西台灣同鄉聯誼會長馬倩君、聖荷西救難急救協會長李萍萍、中華聯誼會長毛小苓。