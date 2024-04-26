北港朝天宮訪美 金山媽祖廟恭迎將辦盛大遶境

「北港朝天宮」5月14日至5月17日造訪舊金山時，將前往知名的舊金山美國媽祖廟朝聖宮駐駕，供信眾參拜。（主辦單位提供）

台灣的「北港朝天宮」將於5月中旬文化藝術節造訪美國，包括舊金山 、休士頓 及紐約，並進行美國遶境巡禮活動。而「北港朝天宮」5月14日至5月17日造訪舊金山時，將前往知名的舊金山美國媽祖廟朝聖宮駐駕，供信眾參拜，屆時也將有盛大的遶境活動，對於旅美僑胞來說，是個難得的機會。

美國媽祖廟創立於西元1986年是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山，並經由加州 政府奉准設廟訂名美國媽祖廟。為紀念媽祖由北港朝天宮分靈乃經祖廟賜名，又稱舊金山朝聖宮，其中，「媽祖出巡」活動充滿特色，每年也都受邀參加美國舊金山大遊行，成為當地特色之一。

2023年3月美國舊金山媽祖廟組團至台灣北港朝天宮謁祖進香，朝天宮同時出動大批陣頭迎接「美國媽」回娘家，場面相當熱鬧，甚至還有台美混血第二代也跟著「犁轎」，感受台灣炸炮迎神的威力。

美國媽祖廟董事長顏榮利表示，今年逢「北港朝天宮」美國遶境巡禮活動，美國媽祖廟董事長及董事會屆時將恭迎台灣北港朝天宮媽祖及董事長與董事會成員，並將舉行盛大活動，歡迎民眾參加。