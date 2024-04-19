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客家文化介紹與體驗 60人同樂

記者葛歆睿／密爾比達報導
參與活動的小朋友體驗手作DIY客家花布紙傘。（記者葛歆睿╱攝影）
參與活動的小朋友體驗手作DIY客家花布紙傘。（記者葛歆睿╱攝影）

來自台灣的府城真樂軒客家八音樂舞團13日（周六）在南灣僑教中心，舉行「來作客、來聽客、來講客」為題的客家文化介紹與體驗活動，反應熱烈，滿額60人到場。僑務秘書許彩鳳、僑務諮詢委員周信結、世界台灣客家聯合總會總會長鐘振乾出席。

府城真樂軒客家八音樂舞團成立於台南，由前成功大學資源工程學系教授、美和科技大學珠寶系主任溫紹炳退休後創立，以傳承客家八音與舞蹈為宗旨，也為在台南定居的客家人提供交流與連結的機會。

溫紹炳表示，府城真樂軒客家八音樂舞團每年大約在台灣舉辦15場類似的活動，這次來到灣區女兒女婿度假，試探性的也在灣區辦辦看，期望灣區鄉親可以接觸與分享台灣客家文化的優美，大人可以拾回往日記憶，紓解思鄉情緒，小孩則可接觸到家鄉的客家文化。

溫紹炳說，活動是一個很好的嘗試，他相信灣區客家鄉親和小朋友有興趣學習客家語言、歌謠和舞蹈，看到大家熱烈參與活動，很有興致，證明在海外推廣客家文化的意義。

溫紹炳介紹，「八音」是客家傳統音樂的統稱，由來說法不一，有說八音指「金、石、絲、竹、匏、土、革、木」八種樂器材料，有說是指演奏客家傳統音樂時所用八種樂器，雖然實際使用的樂器遠超八種，但也有說與八音樂手們圍著桌而坐的表演形式有關。

溫紹炳也向觀眾介紹客家山歌、平板山歌、以及客家北管。樂團現場表演了板山歌「娘親渡子」、北管「掛金牌」。活動還包括親子互動內容，教小朋友學習客家童謠「天公落水」、「伯公伯婆」，以及手作DIY客家花布紙傘、客家藍衫書籤。在最後也不忘呼應主題，教客語中的謝謝你「恁仔細」、「承蒙你」和再見「正來寮」，來為活動收場。

府城真樂軒客家八音樂舞團舉行以「來作客、來聽客、來講客」為題的客家文化介紹與體驗...
府城真樂軒客家八音樂舞團舉行以「來作客、來聽客、來講客」為題的客家文化介紹與體驗活動。（周信結提供）

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