台灣美食廚藝巡迴講座 5/10灣區飄香

今年的廚藝大師為現任桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其。（主辦單位提供）

僑委會為協助美西地區台灣美食僑營餐飲業創業、提昇經營實力及行銷台灣美食品牌形象，並配合推動台灣美食能成功挑戰接軌主流國際化，將於5月10日上午10時舉行「2024年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」，地點在聖他克拉拉市的狀元樓餐館（地址：2110 El Camino Real, Santa Clara, 95050）。

今年的廚藝大師為現任桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其，並將帶領領班廚師廖泰竣擔任助理講師。他們將在現場示範經典台灣美食菜餚，包括台灣蚵仔煎、寶島桂花蟹、老酒晶凍醉鮮蝦、經典五味軟絲、懷舊鮮魚五柳枝、蒜味赤肉羹、客家五香鹹豬肉、麻油雞飯及鮮香黑糖豆花等九道菜，呈現精緻食物風味的創意美食，課堂中也將穿插大師傳授的多種廚藝祕密武器。

金山灣區 媽媽教室負責人高玉麗說，每年的台灣美食廚藝巡迴講座都由僑委精挑、聘請到台灣明星級、深具台灣小吃暨中式菜色研發管理專長的廚藝大師擔當，每年也都開放全僑界喜愛台灣傳統美食料理者報名參加，目前媽媽教室會員費用為25元、非會員則為40元（費用包含烹飪材料費15元及狀元樓餐館午餐費用25元）。

「2024年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」將示範老酒晶凍醉鮮蝦。（主辦單位提供）