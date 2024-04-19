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台灣美食廚藝巡迴講座 5/10灣區飄香

記者江碩涵╱聖荷西報導
今年的廚藝大師為現任桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其。（主辦單位提供）
今年的廚藝大師為現任桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其。（主辦單位提供）

僑委會為協助美西地區台灣美食僑營餐飲業創業、提昇經營實力及行銷台灣美食品牌形象，並配合推動台灣美食能成功挑戰接軌主流國際化，將於5月10日上午10時舉行「2024年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」，地點在聖他克拉拉市的狀元樓餐館（地址：2110 El Camino Real, Santa Clara, 95050）。

今年的廚藝大師為現任桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其，並將帶領領班廚師廖泰竣擔任助理講師。他們將在現場示範經典台灣美食菜餚，包括台灣蚵仔煎、寶島桂花蟹、老酒晶凍醉鮮蝦、經典五味軟絲、懷舊鮮魚五柳枝、蒜味赤肉羹、客家五香鹹豬肉、麻油雞飯及鮮香黑糖豆花等九道菜，呈現精緻食物風味的創意美食，課堂中也將穿插大師傳授的多種廚藝祕密武器。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗說，每年的台灣美食廚藝巡迴講座都由僑委精挑、聘請到台灣明星級、深具台灣小吃暨中式菜色研發管理專長的廚藝大師擔當，每年也都開放全僑界喜愛台灣傳統美食料理者報名參加，目前媽媽教室會員費用為25元、非會員則為40元（費用包含烹飪材料費15元及狀元樓餐館午餐費用25元）。

「2024年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」將示範老酒晶凍醉鮮蝦。（主辦單位提供）
「2024年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」將示範老酒晶凍醉鮮蝦。（主辦單位提供）

高玉麗表示，報名請採「統一郵寄」方式，4月30日前（以郵戳為憑）將費用支票（支票抬頭為Women’s Workshop），並附上清楚正楷書寫的個人中英文姓名、住址、電話、E-mail 等詳細資料， 寄至媽媽教室地址（Women’s Workshop：909 Old Town Ct., Cupertino, CA 95014），5月5日前E-mail統一通知，名額有限，額滿為止。

「2024年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」將示範經典五味軟絲。（主辦單位提供）
「2024年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」將示範經典五味軟絲。（主辦單位提供）

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