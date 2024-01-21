我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

沙加緬度爭取成為A's臨時主場 傳有2025可能「著陸點」

記者江碩涵／沙加緬度報導
根據報導指出，大聯盟運動家隊2023年底時確定，2028年將主場搬到拉斯維加斯，屋崙居民都不捨。（美聯社）
根據報導指出，大聯盟運動家隊2023年底時確定，2028年將主場搬到拉斯維加斯，屋崙居民都不捨。（美聯社）

根據「沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）」報導，沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）歡迎奧克蘭運動家隊轉2025年的主場到沙加緬度。他說，即便不確定未來如何，但他們相信，從所有因素來看，沙加緬度將是運動家隊臨時比賽的最佳地點。

沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）歡迎奧克蘭運動家隊轉2...
沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）歡迎奧克蘭運動家隊轉2025年的主場到沙加緬度。（翻攝自市府官網）

史坦伯格17日接受沙加緬度蜂報採訪時表示，A's運動家隊目前正在努力爭取拉斯維加斯大道上的體育場館交易，該交易需要數年時間才能完成。

根據報導指出，大聯盟運動家隊2023年底時確定2028年將主場搬到拉斯維加斯，2024年賽季仍在屋崙（Oakland，又譯奧克蘭），但該賽季結束後與屋崙球場的約就將到期，如果運動家隊不延長在屋崙的租約，他們必須要一個臨時主場。

史坦伯格說，考慮到球隊和市政府官員之間因體育場糾紛而產生各種爭議，加上球迷對老闆費雪（John Fisher）領導下的球隊方向感到厭惡，人們認為繼續留在屋崙是不太可能的。根據過去兩個賽季，運動家隊的主場上座率排名墊底。

不過，史坦伯格17日接受採訪後，「舊金山紀事報（SF Chronicle）」也報導，了解美國職棒大聯盟和運動家隊想法的運動業內消息人士指出，沙加緬度的Sutter Health Park已成為「可能的」運動家隊的「著陸點」。

沙加緬度蜂報報導，Sutter Health Park實際上位於宇洛縣（Yolo County）、也就是西沙加緬度。 西沙加緬度市長格雷羅（Martha Guerrero）回應了這件事情，她對沙加緬度蜂報表示，她也很期待美國職棒大聯盟球隊，能在他們市內建立臨時球場。

她指出，很高興能夠「擁抱」A's隊，並期待在這個關鍵階段，與A's在拉斯維加斯建設宏偉棒球場的同一時間，展開令人興奮的合作前景。她說，非常期待能在Sutter Health Park看到A's隊的比賽，市府將提供全力的支持，以確保A's隊和他們忠實球迷，能一起贏得勝利。

西沙加緬度的Sutter Health Park於2000年開業，擁有約1萬600人的座位，若包含其他位置，可容納人數超過 1萬4000人。如果運動家隊離開北加州屋崙，在前往拉斯維加斯的路途中，沙加緬度很適合作為臨時球場的選擇，沙加緬度的民眾也相當歡迎A's的到來。

屋崙 奧克蘭 加州

上一則

星宇航空1月16日起新增洛杉磯和舊金山至泰國清邁的航線

下一則

1200間迷你屋安頓遊民 至今沒下文

延伸閱讀

賴清德：對交接充滿信心 因為承接3項資產

賴清德：對交接充滿信心 因為承接3項資產
美特使團與侯友宜見面 最關心這件事

美特使團與侯友宜見面 最關心這件事
台外交部：美資深代表團14日訪台 15日晉見蔡總統

台外交部：美資深代表團14日訪台 15日晉見蔡總統
美前國安顧問、前副國務卿抵台 未在機場發表談話

美前國安顧問、前副國務卿抵台 未在機場發表談話
人行道不平 沙加緬度2300人吃罰單

人行道不平 沙加緬度2300人吃罰單

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
案發現場屋外整潔明亮，似乎才做過大型的翻修整理。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

2024-01-19 16:32

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」