沙加緬度爭取成為A's臨時主場 傳有2025可能「著陸點」

根據報導指出，大聯盟運動家隊2023年底時確定，2028年將主場搬到拉斯維加斯，屋崙居民都不捨。（美聯社）

根據「沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）」報導，沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）歡迎奧克蘭 運動家隊轉2025年的主場到沙加緬度。他說，即便不確定未來如何，但他們相信，從所有因素來看，沙加緬度將是運動家隊臨時比賽的最佳地點。

沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）歡迎奧克蘭運動家隊轉2025年的主場到沙加緬度。（翻攝自市府官網）

史坦伯格17日接受沙加緬度蜂報採訪時表示，A's運動家隊目前正在努力爭取拉斯維加斯大道上的體育場館交易，該交易需要數年時間才能完成。

根據報導指出，大聯盟運動家隊2023年底時確定2028年將主場搬到拉斯維加斯，2024年賽季仍在屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭），但該賽季結束後與屋崙球場的約就將到期，如果運動家隊不延長在屋崙的租約，他們必須要一個臨時主場。

史坦伯格說，考慮到球隊和市政府官員之間因體育場糾紛而產生各種爭議，加上球迷對老闆費雪（John Fisher）領導下的球隊方向感到厭惡，人們認為繼續留在屋崙是不太可能的。根據過去兩個賽季，運動家隊的主場上座率排名墊底。

不過，史坦伯格17日接受採訪後，「舊金山紀事報（SF Chronicle）」也報導，了解美國職棒大聯盟和運動家隊想法的運動業內消息人士指出，沙加緬度的Sutter Health Park已成為「可能的」運動家隊的「著陸點」。

沙加緬度蜂報報導，Sutter Health Park實際上位於宇洛縣（Yolo County）、也就是西沙加緬度。 西沙加緬度市長格雷羅（Martha Guerrero）回應了這件事情，她對沙加緬度蜂報表示，她也很期待美國職棒大聯盟球隊，能在他們市內建立臨時球場。

她指出，很高興能夠「擁抱」A's隊，並期待在這個關鍵階段，與A's在拉斯維加斯建設宏偉棒球場的同一時間，展開令人興奮的合作前景。她說，非常期待能在Sutter Health Park看到A's隊的比賽，市府將提供全力的支持，以確保A's隊和他們忠實球迷，能一起贏得勝利。

西沙加緬度的Sutter Health Park於2000年開業，擁有約1萬600人的座位，若包含其他位置，可容納人數超過 1萬4000人。如果運動家隊離開北加州 屋崙，在前往拉斯維加斯的路途中，沙加緬度很適合作為臨時球場的選擇，沙加緬度的民眾也相當歡迎A's的到來。