華裔教授張智北：很多猶太人支持巴勒斯坦人

美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北分析，以巴事件引起世界大部分人對巴勒斯坦人民境遇的注意和同情，而美國人民則支持以色列的占多數，尤其是年紀較長的人。（張智北提供）

10月初爆發強烈的以哈衝突，也讓中東地區再度動盪。住在舊金山灣區的美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北分析，這次事件引起世界大部分人對巴勒斯坦 人民境遇的注意和同情，而美國人民則支持以色列 的占多數，尤其是年紀較長的人。

張智北上個月回到他的母校台灣大學演講以哈衝突要點，他在演講中分析以哈衝突的歷史。

張智北說，猶太 人和巴勒斯坦人其實是同源同宗，在奧圖曼帝國統治下600年相安無事，一戰時期英國為了對抗奧圖曼帝國，同時向阿拉伯和猶太人承諾建國，私下卻和法國簽密約，出賣了阿拉伯人，直到二戰後聯合國決議，畫分55%土地給佔少數的猶太人，以色列用恐怖主義殺害和綁架手段驅趕70萬阿拉伯人，大批難民流離失所甚至家破人亡。

張智北說，以色列先後戰勝阿拉伯國家五次，在占領的土地上，推動「屯墾區」，驅趕巴勒斯坦居民，建立新的猶太社區，過程糾紛不斷，近10年有8000位巴勒斯坦人因此被殺，造成新的强烈的仇恨。

他表示，雙方的主和派政府曾在1995達成奧斯陸協定，談判巴勒斯坦建國的兩國方案，以色列總理拉賓回國演講時卻被由內唐亞胡率領的右派群眾抬棺抗議，並當場被暗殺。張智北說，很多人不知道以色列其實在1980年代就開始金援哈瑪斯，目的就是要分裂和削弱主和的巴政府，破壞兩國方案。

張智北說，以色列前情報員Victor Ostrovsky在「僞裝背面」一書寫道：「支持哈瑪斯符合以色列計謀，就是要讓西方認為阿拉伯世界是由基本教義派控制，只有以色列是中東唯一民主和講理的國家。」2019年3月內唐亞胡在一次黨内會議上說，「要破壞巴勒斯坦建國，必須強化和送錢給哈瑪斯。」

專家形容哈瑪斯和以色列右派是舞伴。內唐亞胡需要哈瑪斯的火箭攻擊來反對巴勒斯坦建國，哈瑪斯需要內唐亞胡的報復來激發巴人血仇情緒。

張智北說，這次事件引起世界大部分人對巴勒斯坦人民的同情，高度的情緒化有時反映了反猶太主義的陰影。他説，這是對猶太民族不公平的，事實上，很多猶太人支持巴勒斯坦人，例如納粹大屠殺的倖存者、心理醫生Dr.Gabor Mate就曾說過，「這次以色列人體驗了巴勒斯坦人幾十年來承受的遭遇，包括死亡、暴行、兒童被殘殺、道路上屍體堆疊、被圍攻、恐懼、被酷刑折磨。歷史並不是從10月7日才開始，如果想要向前邁進，要為和平創造基礎，必須要能夠去理解另一方的經歷。」

張智北說，美國因為歷史原因和當前的世界觀，咬定支持以色列的立場，加上大部分人不了解雙方極端派共舞的情況，騎虎難下，除非徹底檢討世界觀，否則兩方在此狀況下很難脫困。