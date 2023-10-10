太極門氣功養生學會 聖他克拉拉新道場開幕

來賓為太極門聖他克拉拉道場開幕剪綵。（本報記者／攝影）

太極門氣功養生學會聖他克拉拉道館8日開幕。太極門神鼓陣揭開序幕，各界賀客受到古禮迎接。太極門掌門人洪道子博士與來貴賓剪綵。

剪綵來賓包括吉里巴斯前總統和現任大使提多（Teburoro Tito）、賴索托前總理莫西西里（Pakalitha Mosisili）、2015年諾貝爾和平獎得主穆薩（Abdessattar Ben Moussa）、聖他克拉拉市長吉利莫（Lisa Gillmore）、聖荷西 市議員段安（Bian Doan）、庫比蒂諾市長魏虹及市議員趙良方，密爾比達市長孟塔諾（Carmen Montano），巴洛阿圖市長顧錦珍（Lydia Kou）與市議員布特（Patrick Burt）等。

洪道子致詞感謝來賓：「此次選擇在北加州 科技重鎮矽谷 聖他克拉拉，及南加州文化之都巴沙迪納設立兩個新道館，正是科技與心靈結合的最佳寫照。也是現今世界，世人所需要追尋身心平衡的兩大重點。」

與會嘉賓在「愛與和平」的祝福聲中共同為新道館剪綵。吉利莫和長魏虹分別三次敲鐘，為「可持續發展」、「愛與和平」及「世界大同」而祈願。洪道子向兩位市長分別贈送了「愛與和平」的鑰匙。

開幕典禮之後，還舉辦四場公益講座，由資深眼科醫師楊健一、營養師黃翠蓮、中醫師江裕陽與諮商心理師呂麗雪，從專業領域剖析現代文明病，分別暢談身心靈健康平衡之道、如何啟動自己的快樂按鈕、提供矽谷科技新貴身心平衡的智慧。