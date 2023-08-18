El Camino Health 帶華人認識心理健康服務

陳志美擁有輔導心理學和臨床心理學雙碩士及博士學位，逾25年婚姻和家庭諮商師（LMFT）經驗。（主辦單位提供）

心理、精神健康服務在台灣已改名為身心科，在美國的英文名稱可能是mental health service, behavioral health service。許多民眾不了解，心理健康 服務提供何種治療服務？心理健康服務的提供者有哪些種類？他們提供的服務有何不同？

為幫助華人 社區認識心理健康， 有效利用心理健康的服務和資源，華人健康促進計畫推出一系列心理健康講座，8月主題是心理健康服務的入門課（Mental Health Services 101），於19日上午十時舉行視訊課程，內容涵蓋尋求心理健康服務時，所需要知道的完整訊息，包括常見心理健康問題、評估和治療選項，提供心理健康服務的各種醫療人員，心理健康服務的文化考量，以及如何克服禁忌話題與家人溝通等。報名網址：elcaminohealth.org/chi-events。

講員為婚姻和家庭諮商師陳志美。陳志美擁有輔導心理學和臨床心理學雙碩士及博士學位，逾25年婚姻和家庭諮商師（LMFT）經驗，曾擔任Momentum for Mental Health門診計畫經理，以及El Camino Health的行為健康部門諮商師。她曾聯合創辦第一個NAMI的 華裔互助團體，並負責美國紅十字會的災難心理健康工作，在社區機構、醫院、家暴 庇護所和學校等多個領域有豐富經驗。

「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）十年前成立於El Camino醫院，是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。 於去年推出了心理健康加油站，提供各種如何維持心理健康的中文資源（參考網址：www.elcaminohealth.org/chi-emotional-wellbeing）

「華人健康促進計畫」目前推出一系列心理健康講座，由臨床心理師主講，內容包括情緒管理、其實你可以懂我的心 - 有效的溝通技巧、自我保重、人際界限、跨越代溝、如何提升與家人的溝通技巧、打造和經營人際關係、如何管理憤怒情緒、認識飲食障礙。

講座影片可在華人健康促進計畫的Youtube頻道中觀看：www.elcaminohealth.org/chivideos。