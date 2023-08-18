我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

El Camino Health 帶華人認識心理健康服務

記者江碩涵／灣區報導
陳志美擁有輔導心理學和臨床心理學雙碩士及博士學位，逾25年婚姻和家庭諮商師（LMFT）經驗。（主辦單位提供）
陳志美擁有輔導心理學和臨床心理學雙碩士及博士學位，逾25年婚姻和家庭諮商師（LMFT）經驗。（主辦單位提供）

心理、精神健康服務在台灣已改名為身心科，在美國的英文名稱可能是mental health service, behavioral health service。許多民眾不了解，心理健康服務提供何種治療服務？心理健康服務的提供者有哪些種類？他們提供的服務有何不同？

為幫助華人社區認識心理健康， 有效利用心理健康的服務和資源，華人健康促進計畫推出一系列心理健康講座，8月主題是心理健康服務的入門課（Mental Health Services 101），於19日上午十時舉行視訊課程，內容涵蓋尋求心理健康服務時，所需要知道的完整訊息，包括常見心理健康問題、評估和治療選項，提供心理健康服務的各種醫療人員，心理健康服務的文化考量，以及如何克服禁忌話題與家人溝通等。報名網址：elcaminohealth.org/chi-events。

講員為婚姻和家庭諮商師陳志美。陳志美擁有輔導心理學和臨床心理學雙碩士及博士學位，逾25年婚姻和家庭諮商師（LMFT）經驗，曾擔任Momentum for Mental Health門診計畫經理，以及El Camino Health的行為健康部門諮商師。她曾聯合創辦第一個NAMI的 華裔互助團體，並負責美國紅十字會的災難心理健康工作，在社區機構、醫院、家暴庇護所和學校等多個領域有豐富經驗。

「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）十年前成立於El Camino醫院，是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。 於去年推出了心理健康加油站，提供各種如何維持心理健康的中文資源（參考網址：www.elcaminohealth.org/chi-emotional-wellbeing）

「華人健康促進計畫」目前推出一系列心理健康講座，由臨床心理師主講，內容包括情緒管理、其實你可以懂我的心 - 有效的溝通技巧、自我保重、人際界限、跨越代溝、如何提升與家人的溝通技巧、打造和經營人際關係、如何管理憤怒情緒、認識飲食障礙。

講座影片可在華人健康促進計畫的Youtube頻道中觀看：www.elcaminohealth.org/chivideos

心理健康 華人 家暴

上一則

阿茲海默症慈善講座19日開講 學習照顧長者

下一則

700多位僑胞、政要出席 迎賴清德僑宴盛大 彰顯美台升溫

延伸閱讀

洛市擬買飯店安置遊民 議會投票前遭質疑

洛市擬買飯店安置遊民 議會投票前遭質疑
子女開學壓力大 美亞提醒家長助適應 減緩焦慮

子女開學壓力大 美亞提醒家長助適應 減緩焦慮
休假警喝酒亂開槍 遭警方擊斃

休假警喝酒亂開槍 遭警方擊斃
去年全美近5萬人自殺創新高 65歲以上增加最多

去年全美近5萬人自殺創新高 65歲以上增加最多
青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對

青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對

熱門新聞

根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

2023-08-13 02:15
舊金山估值官郭華健（右）在論壇間隙和市民溝通。 （記者劉先進 ／攝影）

小心家人財務虐待 華人長者房產被騙、被掃地出門

2023-08-12 22:50
代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
灣區民眾回憶茂宜島逃生經歷並悼念遇難者。(Getty Images)

假期成噩夢 灣區遊客談逃生經歷

2023-08-14 02:19
圖為舊金山的街景。（記者李怡╱攝影）

花30元參觀舊金山「破敗」街區的旅行團 惹議

2023-08-09 22:31

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪