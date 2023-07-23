亞裔如何參政 州任命官獻策分享任命程序

州長任命論壇交流會。（APAPA媒體部提供）

7月13日亞太公共事務聯盟（APAPA）所屬政府任命委員會（GAC）邀請州長紐森 任命團隊做客該機構總部，雙方以論壇方式交流探討州政府任命程序，力圖讓更多亞裔 把握機會走上參政之路。

州長任命論壇交流會，主賓集體合影。（APAPA媒體部提供）

「加州 州長任命論壇交流會」由Jacqui Nguyen擔綱主持人，向紐森任命辦公室秘書凱瑟琳（Cathryn Rivera-Hernandez）和紐森辦公室首席副任命秘書梅根（Morgan Carvajal）提出若干提問，整場論壇問答有序、交流熱烈。Jacqui Nguyen就是由州長任命團隊指定的蘇拉諾縣婦女和女童委員會專員，她對整個任命程序有深刻地認識和體驗。

她根據參與者即將面臨的情況拋出多個實質問題，兩位任命官均進行了耐心細緻的解答。「如果你對服務充滿熱情，政治任命是你涉足公共服務的機會。我很自豪能夠與APAPA任命委員會成員合作，因為我們致力通過參政為亞裔發聲。」GAC聯絡員Jacqui Nguyen表示。

在過去的一年裡，APAPA任命委員會一直與州長任命團隊密切合作，為有興趣且合格的亞裔美國候選人提供支持，這些候選人熱心追求公共服務，並對政治或司法任命感興趣。這次見面會活動為分會領導和與會者提供了一個獨特的、近距離的機會來了解州長任命流程的基本知識。州長任命官分別向與會者透露，紐森州長有400多個委員會需要填補，通常需要4000名任命人員。

論壇結束後，APAPA創辦人尹集成（C.C. Yin）上台發言。他表示，如今亞裔的經濟地位也逐漸提高，但是政治上的聲音還是缺少，他希望亞裔踴躍參政，真正成為美國的主人。該機構全國執行主席林彤（Tony Lin）今年被州長任命為加州會計委員會董事成員，他在台前感謝APAPA的栽培，並希望更多亞裔共同搭建平台、共同成長。

APAPA的全國主席Joe Johal、董事Mary Yin Liu、董事Irene Li、Dr. Amy Matecki，以及APAPA任命委員會共同主席Amit Pal、Krishna Bachina、Y.k. Chalamcherla、Hermie Sunga、Dr. Catherine Yang等皆出席活動。中央山谷地區水質控制委員會董事SEAN YANG、加州亞太島民美國事務委員會董事DR. DAVID YEE等一批由州長任命的官員亦出席活動。沙加緬度郡第三區主管Rich Desmond、加州公路巡警首席技術官兼 IT 運營指揮官Jay Song等出席了活動。