遭學區懲罰 黃少雄反控程序違法

黃少雄日前向聖他克拉拉縣高等法院提起訴訟，聲稱今年3月所在學區對他進行的譴責警告，在程序違反法律。（取自黃少雄競選網站）

Foothill-De Anza社區大學學區 校董、庫比蒂諾前市長黃少雄（Gilbert Wong），周四向聖他克拉拉縣高等法院提起訴訟，起訴對象是所在學區、學區校長Judy Miner和其他六位校董：Patrick Ahrens、Laura Casas、Pearl Cheng、Peter Landsberger、Pierce Tao和Chamu Palaniappan。

黃少雄在訴狀中羅列了12起案例，聲稱今年3月對他進行的譴責警告，在程序上違反法律，包括「布朗法案」（Brown Act）、越權以及侵犯他的正當程序權利。

黃少雄的律師Jim Sutton表示，黃少雄並不是質疑學區對他或其他人進行紀律處分的能力，而是對董事會成員和學區官員的處理方式提出質疑。

起因要追溯到去年12月，黃少雄與De Anza College校長Lloyd A. Holmes的一次會面。據稱，黃少雄告訴Holmes，他不會得到學區內亞太裔美國員工協會的支持，因為他是非裔。

此事因Holmes寫給黃少雄的一封郵件而曝光。Holmes在郵件中描述了那次會面，並感激黃少雄告訴他，他更適合Foothill，因為那裡有更多白人。「我非常感激你能承認，我遇到的許多問題都與我的膚色有關。」他寫道，「當你說亞裔 美國人往往與膚色比他們黑的人有問題時，我感到非常震驚。」

黃少雄在回覆郵件中表示，他對這次談話的記憶與Holmes的描述不同，但他後來還是為自己的言論道歉。

學區聘請了一家律師事務所對Holmes和黃少雄的會面進行調查，律所證實第一項指控，即黃少雄對Holmes進行了基於種族或膚色的非法騷擾和歧視 。但沒有支持學區第二項指控，即黃對校長職位的評論上升到了同樣的水平。

據山景之聲報導，學區從未公開發布過該律所的完整報告，並由校董和管理人員組成「判定小組」不同意律所關於與校長職位言論的調查結果。校董會於3月下旬對黃少雄發出譴責警告，剝奪了他的部分職責，不允許他與Holmes私下會面，並要求他參加反騷擾和反歧視培訓。

律師Sutton說，校董會無視律師事務所的調查結果，以兩項指控懲罰黃少雄，還認為「判定小組」有偏見且不合法。Sutton表示，學區沒有給黃少雄機會回應所有針對他的指控，並允許有「明顯利益衝突」的校董就黃少雄的譴責警告進行投票，從而侵犯了黃的正當程序權利。

律師還聲稱，該學區「竭盡全力隱瞞這一過程中的不當行為」，包括舉行兩次關於譴責警告的閉門會議，而這些會議本應公開舉行。

Sutton在聲明中寫道：「當解決此問題的所有其他行政努力都用盡時，黃少雄才決定走出這一步。」