台原聲童聲合唱團抵灣區 僑胞熱迎

台灣原聲童聲合唱團本周抵達灣區，在地原聲志工和台美人組織起來，打出橫幅熱情接機。（受訪者提供）

「聽見原聲 看見台灣」演唱會將於15日（周六）晚在聖荷西 表演藝術中心（San Jose Center Performing Arts）舉行。台灣原聲童聲合唱團本周抵達灣區 。在地原聲志工和台美人組織起來，打出橫幅熱情接機，還貼心地準備了伴手禮。各界僑胞、台商、經文處都紛紛出力，或為孩子們安排行程，或請客吃飯，極盡地主之誼。原聲志工公關主委蔡秀美僑務諮詢委員對此十分感激，稱鄉親們的溫暖與周到，讓孩子們在異鄉感受到溫暖。

台灣原聲童聲合唱團隸屬於台灣原聲教育 協會旗下的原聲音樂學校，曾於2013及2016年來美巡迴演出。校長同時也是合唱團指揮的馬彼得表示，時隔近七年再來灣區演出，一方面是希望以獻唱的形式，感謝灣區僑界長期以來對台灣原聲教育協會、原聲音樂學校的支持；另一方面是帶合唱團中的孩子們增廣見聞。

馬彼得表示，合唱團中的小朋友都生長在鄉村、部落，經濟狀況不好，信心比較薄弱。這次是很多人是第一次踏出國門，「心情即興奮又緊張」。他相信，透過海外演出獲得認可以增強他們的自信心。稱僑界的熱情與支持，讓孩子們十分感動和感激。