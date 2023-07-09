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亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

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亞裔女創辦兒童產品 蝸居140平方呎

編譯胡立宗／綜合報導
Sung Yoo與她的客廳。（取自CNBC YouTube影片截圖）
Sung Yoo與她的客廳。（取自CNBC YouTube影片截圖）

兒童產品Big Little Universe的亞裔創辦人Sung Yoo，年收入17萬元，但卻喜歡「蝸居」在離聖塔蒙尼卡海灘不遠的140平方呎小房子內，大概就等於一個停車位空間，月租1600元。

她接受CNBC訪問時說，其實在小空間裡過活還挺不錯的，因為空間小，所以買每一樣東西都要選最好的，而且不能太大，未來她如果要自己蓋房子，也會考慮小空間的格局。

這間位在一戶人家兩個車庫之間的小房子，其實也算得上是名家設計，出自極簡主義的Minarc Design Studio之手。不過，要搬進140平方呎的房子，勢必經過一番斷捨離，Sung Yoo最後只帶了照相機與兩卡皮箱進住，其他東西都放倉庫，月租金236元。

剛開始覺得不太習慣，但Sung Yoo後來覺得每件東西都有它們固定的位置，也是不錯。而且因為家裡小，整理起來非常省事。另外，因為設計的關係，夏天不用空調，冬天只需要移動型暖氣就好，這對她來說也很方便。

停車位、水電、WiFi網路一應俱全，租金只要1600元，比聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一般的studio少了600元。但是Sung Yoo說，租金便宜只是考量之一，但不是全部。

2020年之前，Sung Yoo在紐約已經住了18年，經常往加州跑，紐約一房的屋子租金就要4500元，能夠在加州定居、退掉紐約的房子，對她來說真是鬆了一口氣。但更重要的是，「新家」離海灘車程不過八分鐘，還有很多步道，她隨時都可以去晃晃。

因為搬進小房子，Sung Yoo說她更注重社交承諾，因為家裡只能招待一個客人，所以她更常是到別人家作客，或是每幾個月回紐約一趟。現在的她，更能享受慢活步調，所以可能的話，希望由她來設計，蓋一個小房屋的社區。

中間白色小屋就是Sung Yoo的住處，位於兩車庫中間。（取自CNBC YouT...
中間白色小屋就是Sung Yoo的住處，位於兩車庫中間。（取自CNBC YouTube影片截圖）
Sung Yoo的小屋廚房及床鋪位置。（取自CNBC YouTube影片截圖）
Sung Yoo的小屋廚房及床鋪位置。（取自CNBC YouTube影片截圖）

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