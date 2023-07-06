阿拉米達國慶遊行 台山同鄉百人同歡

東灣台山同鄉會和屋崙台山社安隊共100多名成員參加阿拉米達市為慶祝國慶節的大遊行。（受訪者供圖）

東灣台山同鄉會和屋崙 台山社安隊共100多名成員國慶日當天參加阿拉米達市國慶節大遊行。阿拉米達國慶日遊行今年是第46屆舉辦，擁有全國最長的國慶遊行路線，全長3.3哩，共有170多個隊伍參加。遊行吸引超過6萬名觀眾，包括馬術隊、舞蹈隊、花車、古董車隊等。

東灣台山同鄉會主席馬作林5日表示，今年同鄉會共組織了包括旗幟方隊、醒獅隊、太極團隊、舞龍方隊、社安義工方隊等六個步行方隊，在國慶日當天的早晨10時半至下午1時25分遊行。

同鄉會共組織了包括旗幟方隊、醒獅隊、太極團隊、舞龍方隊、社安義工方隊等6個步行方隊。（受訪者供圖）

馬作林表示，今年的國慶節遊行和往年一樣熱鬧，沿途街道坐滿了居民圍觀。居民也非常喜歡具有中華文化特色的遊行隊伍，在遊行遊期間聽到了無數歡呼聲和掌聲。

另外，在國慶節前，東灣台山同鄉會6月30日還獲得選區包括屋崙的州眾議員 米婭邦塔（Mia Bonta）賀狀，表彰東灣台山同鄉會在社區發揮領導力，和為保護社區安寧和繁榮做出的貢獻。

馬作林表示，今年的阿市的國慶節遊行和往年一樣熱鬧，沿途街道坐滿了居民圍觀。（受訪者供圖）