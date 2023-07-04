灣區華二代平面設計師 黃安妮繪本 連結中美文化喜樂

黃安妮在「故事時間」講述自己創作的繪本「Doubly happy 」，同時也會向孩童們介紹從祖父傳承下來的古老算盤。(記者孫愛薇╱攝影)

身為平面設計師的黃安妮(Anna Wong)，在2019年離開平面設計的全職工作後，思索著如何透過自己的才能，分享華人 傳統文化的快樂給社會。黃安妮觀察3歲到30歲之間的姪子姪女們，想到能用上自己平面設計的能力，為華裔孩童創作介紹華人傳統的英文繪本，一本連結美國與華人文化的兒童繪本就此產生。

從小生長在舊金山 灣區的黃安妮，在華人大家族的圍繞下成長。身為華二代的她仍然能說著流利的粵語，家裡也以粵語為主要溝通語言。身處美國及華人兩種文化的衝擊下，許多在美國成長的華二代都會面臨身分認同和自我文化歸屬感的問題。但對黃安妮而言，在兩份不同文化洗禮下成長，獲得的是雙重的喜樂，就如她所出版的書名「囍Doubly happy 」。

黃安妮推出手作燈籠免費教學活動，希望從手作中讓孩童更了解傳統文化。(黃安妮提供)

「認識A的時候可以不是Apple，可以是算盤Abacus。」黃安妮手持著家族中祖傳的骨董算盤說，這把充滿歷史痕跡的算盤從黃安妮祖父那一代開始傳承，七、八十年前從遙遠的中國隨著祖父來到美國。雖然歷經旅程與時光的磨損，算盤仍能完成簡單的計算。每當黃安妮的向孩童講述自己創作的繪本時，總會攜帶這把算盤，讓她想起自己與祖父的對話，以及家族每到節慶時總會拿出把算盤展示。黃安妮用Abacus代表A的認識，同時也是認識自己華人文化的起點。

「囍Doubly happy 」書中的26個英文字母 ，分別對應不同的傳統文物或是華人節慶，比如代表英文字母的D是中國的龍(Dragon)，並在繪本裡附上傳統的龍圖形，而字母X則代表小籠包(Xiao Long Bao)，這些都是黃安妮從小所熟悉的華人傳統文化代表。雖然在美國長大，她與華人文化密不可分，家族的力量功不可沒。

黃安妮與母親的中國廣州尋根之旅，在廣州古老的宅院前留念。(黃安妮提供)

黃安妮的父親出生在中國台山，在台灣就學成長。母親出生在中國廣州，在香港就學成長。不同地區、甚至不同語言的華人文化，混合在黃安妮的成長中，成為她創作靈感的養分。在2018年時，黃安妮陪同母親一同回到中國，拜訪母親所出生的廣州，回到古老的城鎮裡踏上尋根之旅。她也多次拜訪不同的中國城市，其中也包含父親出生地的台山。

目前黃安妮所創作的兒童繪本「囍Doubly happy 」，受到多家圖書館與書店的上架與活動邀請。她也樂於分享繪本中的內容，無償提供繪本故事時間的講述活動，甚至免費教小朋友們製作中式的手作燈籠。目前她的繪本已獲得舊金山美國華人歷史學會博物館的青睞，在館內禮品店與網路商城上架販售。

對於未來，黃安妮已經著手準備下一本繪本，內容將會以華人帶來好運的習俗為主，像是在新年時開啟窗戶迎接一年的好運氣，或是生日時要吃長壽麵。她希望能為孩童創作一本繪本，將傳統的習俗繼續傳承給下一代，讓他們更了解傳統文化裡有趣的一面。