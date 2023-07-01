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台灣立委鍾佳濱訪灣區 7月8日免費座談

本報記者／南灣報導
本次活動由舊金山灣區信賴台灣之友會主辦。（本報記者 / 攝影）
本次活動由舊金山灣區信賴台灣之友會主辦。（本報記者 / 攝影）

受舊金山灣區信賴台灣之友會邀約，台灣民進黨籍立法委員鍾佳濱將於本月訪問灣區，並於8日（周六）下午3時至5時在聖荷西台灣會館舉行主題為「台灣現況與未來」的演講暨座談會，分析台灣選情，介紹賴清德總統候選人的政策和台灣航太高科技相關產業在國際上的發展，並會在現場回答鄉親提問。

鍾佳濱是屏東縣第一選區的立法委員，是公督盟評鑑的優秀立委之一。他是多個國際非營利組織的成員，也是台灣與新蘭香聯誼會會長，更在台灣航太高科技發展中扮演重要角色。

灣區信賴台灣之友會總召集人、南灣台灣同鄉會會長周信結僑務諮詢委員透露，鍾佳濱此次相當於代表賴清德副總統來灣區訪問演講。主辦方還為鍾佳濱安排了參訪灣區本地高科技公司，所有收穫都將作為以後施政的參考。

座談主要詳敘台灣最新選情分析之面面觀。主辦方希望關心台灣的，不分老、中、青，都來聆聽鍾佳濱的選情分析，並鼓勵鄉親們回台投票。

灣區信賴台灣之友會首席顧問李漢文僑務委員指出，台灣航太科技發展是賴清德一直以來積極支持的政策方向，所以這次鍾佳濱會在演講中進行說明，同時也會向海外僑胞匯報和解釋台灣政府在各個方面努力的方向，讓鄉親在海外還是可以一起參與了解台灣的未來。

李漢文表示，鍾佳濱是新冠肺炎疫情結束後第一位拜訪北加州的民進黨立法委員。民進黨非常重視海外的聲音，僑胞提出的建議和意見，都會回去做內部研究，只要是為台灣好，都會變成政策。她希望鄉親們來聆聽鍾佳濱的選情分析，將心中的疑惑、問題、意見通通講出來。

本次活動完全免費，主辦方會準備客家芋頭小卷米粉湯招待與會者。如有興趣參與，請以簡訊的方式，向4位召集人報名。

報名方式（簡訊 / Text）：

周信結：5106487198

李萍萍：4088576069

蔡曜燦：4326980928

Cathy：6692452842

台灣民進黨籍立法委員鍾佳濱將於本月訪問灣區，並於8日（周六）下午3時至5時在聖荷...
台灣民進黨籍立法委員鍾佳濱將於本月訪問灣區，並於8日（周六）下午3時至5時在聖荷西台灣會館舉行主題為「台灣現況與未來」的演講暨座談會。

灣區 賴清德 民進黨

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