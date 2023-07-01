台灣立委鍾佳濱訪灣區 7月8日免費座談

本次活動由舊金山灣區信賴台灣之友會主辦。（本報記者 / 攝影）

受舊金山灣區 信賴台灣之友會邀約，台灣民進黨 籍立法委員鍾佳濱將於本月訪問灣區，並於8日（周六）下午3時至5時在聖荷西台灣會館舉行主題為「台灣現況與未來」的演講暨座談會，分析台灣選情，介紹賴清德 總統候選人的政策和台灣航太高科技相關產業在國際上的發展，並會在現場回答鄉親提問。

鍾佳濱是屏東縣第一選區的立法委員，是公督盟評鑑的優秀立委之一。他是多個國際非營利組織的成員，也是台灣與新蘭香聯誼會會長，更在台灣航太高科技發展中扮演重要角色。

灣區信賴台灣之友會總召集人、南灣台灣同鄉會會長周信結僑務諮詢委員透露，鍾佳濱此次相當於代表賴清德副總統來灣區訪問演講。主辦方還為鍾佳濱安排了參訪灣區本地高科技公司，所有收穫都將作為以後施政的參考。

座談主要詳敘台灣最新選情分析之面面觀。主辦方希望關心台灣的，不分老、中、青，都來聆聽鍾佳濱的選情分析，並鼓勵鄉親們回台投票。

灣區信賴台灣之友會首席顧問李漢文僑務委員指出，台灣航太科技發展是賴清德一直以來積極支持的政策方向，所以這次鍾佳濱會在演講中進行說明，同時也會向海外僑胞匯報和解釋台灣政府在各個方面努力的方向，讓鄉親在海外還是可以一起參與了解台灣的未來。

李漢文表示，鍾佳濱是新冠肺炎疫情結束後第一位拜訪北加州的民進黨立法委員。民進黨非常重視海外的聲音，僑胞提出的建議和意見，都會回去做內部研究，只要是為台灣好，都會變成政策。她希望鄉親們來聆聽鍾佳濱的選情分析，將心中的疑惑、問題、意見通通講出來。

本次活動完全免費，主辦方會準備客家芋頭小卷米粉湯招待與會者。如有興趣參與，請以簡訊的方式，向4位召集人報名。

報名方式（簡訊 / Text）：

周信結：5106487198

李萍萍：4088576069

蔡曜燦：4326980928