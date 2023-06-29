悟空教育攜手吳彥祖 邀華裔家庭講故事

本次大賽的特邀評委吳彥祖「現身」紐約時代廣場大屏幕，向廣大華裔家庭發出參賽邀請。他將與悟空教育專家組一起評選「全球傑出故事獎」。（悟空教育提供）

在全球擁有超過30萬用戶的教育 科技公司悟空教育（WuKong Education），攜手華裔 男演員吳彥祖（Daniel Wu），發起「華裔家庭故事大賽」（Tell Us Your ABC Story）活動，邀請全球華裔一同分享家庭故事，講述華裔獨特的生活經歷和挑戰，以及他們取得的成就。吳彥祖還以大賽特邀評委的身分，「現身」紐約時報 廣場大屏幕，向廣大華裔家庭發出參賽邀請，吸引行人駐足。

悟空教育北美市場負責人鄧悅慧（Rebecca Deng）表示，吳彥祖不僅是本次大賽的特邀評委，同時還是悟空教育的投資人之一。在本次活動中，他將與悟空教育專家組一起評選「全球傑出故事獎」，同時在本次大賽中脫穎而出的優秀原創故事將被編匯成「WuKong ABC Srories」出版，讓更多精彩的華裔家庭故事被世界看見。

悟空教育是一家專注於為3至18歲全球青少兒提供在線教育的機構，旗下擁有悟空中文、悟空國際數學、悟空英文等多元化課程產品。

悟空教育創辦人兼執行長王瑋（Vicky Wang）表示， 悟空教育一直在關注著華裔群體的發展，致力於為華裔群體和社會提供正向價值，多次舉辦華裔社群專屬的各類活動。「我們希望透過這次大賽，鼓勵更多華裔家庭分享他們獨一無二的故事，展示華裔群體在不同國家的生活與成長，讓世界看見華裔的故事。」

參賽指南：

1. 接受任何主題、風格或字數（建議200-1500字）的英文和中文作品。

2. 每個作品可以由兒童、成年人或家庭共同創作，每個家庭可以提交多個作品。

3. 一旦提交作品，即代表授權悟空教育對您的故事進行編輯和出版，以供營銷和出版使用。

4. 如需幫助，可發送郵件至：[email protected]。