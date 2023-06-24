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北加州中校聯合會 展示夏令營成果

記者葛歆睿 / 密爾比達
北加州中文學校聯合會今年的「兒童文化夏令營」圓滿收官，於6月23日在南灣僑教中心舉行結業典禮暨成果展示。（記者葛歆睿 / 攝影）
北加州中文學校聯合會今年的「兒童文化夏令營」圓滿收官，於6月23日在南灣僑教中心舉行結業典禮暨成果展示。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州中文學校聯合會今年的「兒童文化夏令營」圓滿結束，並於23日在南灣僑教中心舉行結業典禮暨成果展示，師生家長齊聚一堂，氣氛熱烈。僑教中心主任莊雅淑、副主任陳怡珍、僑務委員魏德珍、北加州中文學校聯合會長王婉君、副會長單聖玲、前會長陳安東、夏令營營長汪昌泰等出席活動，共同欣賞學生們的才藝表演。

北加州中文學校聯合會多年來都在南灣華僑文教中心舉辦「兒童文化夏令營」。王婉君表示，今年的課程與往年有很大不同，在為期五天的夏令營中，學生體驗到了傳統的民俗體育、藝術、 舞蹈，以及中華手工藝等課程，並且動手習作中華傳統小吃，在團康活動中體驗文化饗宴。

莊雅淑感謝北加州中文學校聯合會透過夏令營讓海外出生的華裔孩子體驗傳統文化，並讚揚夏令營內容豐富，寓教於樂，讓孩子快樂成長的同時了解父母的根源。她表示，夏令營期間，經常在樓上的辦公室聽到孩子們的歡聲笑語，足以顯示這個夏令營受到孩子們的喜愛。

陳安東表示，夏令營除了服務今年9月升1到7年級的學童，也給了華裔高中子弟機會擔任助教，為社區服務。他感謝家長放心把孩子交給聯合會夏令營，所有老師與助教的辛苦付出，以及台北駐舊金山經濟文化辦事處和中華民國僑務委員會在經費上的支持，並表示會繼續把「物美價廉」的「兒童文化夏令營」辦下去。

現場還表演了舞獅、舞蹈和扯鈴。雖然夏令營時間短暫，但學生們的表演有模有樣，就連有難度的扯鈴招式也不在話下。現場也展示了學生們的手工作品，並在最後播放了由高中生助教們製作的影片，回顧夏令營的美好瞬間。

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