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傳承文化 布里德宣布6/3為「舊金山功夫日」

記者張曼琳／舊金山報導
布里德（中）也向活動組織者頒發賀狀。（記者張曼琳／攝影）
布里德（中）也向活動組織者頒發賀狀。（記者張曼琳／攝影）

華埠歷史文化協會、美國華人歷史學會、柔功門武術學院、妙蓮仙館等組織，於3日中午在華埠都板街（Grant Ave）、Jackson街口舉行「2023功夫日」，包括舊金山市長布里德（London Breed）、華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）、參議員威善高（Scott Wiener）、知名僑領方李邦琴等民選官員代表均出席開幕儀式。

「2023功夫日」3日的開幕活動，場面熱鬧，吸引大批遊客、居民駐足觀看。布里德致詞，對籌備「2023功夫日」人士表示感謝，並在場宣布6月3日為「舊金山功夫日」。

布里德也向10位不同派別的功夫師父和活動組織者頒發賀狀。她說：「很榮幸能和你們在座的每個人一起慶祝像功夫這樣非凡的藝術」。她表示，打功夫需要的是耐心、紀律以及全神貫注，她讚賞現場超過40名舊金山華埠出身的功夫師父，並感謝方李邦琴對活動的支持，以及多年來對華埠社區的慷慨、愛心和支持。

「2023功夫日」舉行了盛大的開幕儀式，場面熱鬧非凡。（記者張曼琳／攝影）
「2023功夫日」舉行了盛大的開幕儀式，場面熱鬧非凡。（記者張曼琳／攝影）
華裔市議員陳詩敏（左二）、參議員威善高（中）、等民選官員代表等均出席了本次「功夫...
華裔市議員陳詩敏（左二）、參議員威善高（中）、等民選官員代表等均出席了本次「功夫日」開幕儀式。（記者張曼琳／攝影）

方李邦琴也向多位大師頒發了「終身成就獎」。她表示，回到華埠像是回家，並回憶她在華埠做生意時，已與幾位功夫大師相識。她讚揚了中國功夫的底蘊，並說：「我們中國的武術、功夫是一種自衛，一種用來守護自己的方式，同時也更凸顯了中華文化中的自尊、自律、自決和高貴。」

陳詩敏、威善高也先後致詞。當天不同的武術團體、運動協會和武術學校展示了各式功夫，現場還有歌曲和樂器表演，遊客有機會參與各類不同的基礎功夫課程，另外還有一系列專門為兒童設計的遊戲和活動。

小朋友在場表演武術。（記者張曼琳／攝影）
小朋友在場表演武術。（記者張曼琳／攝影）
方李邦琴在場讚揚了中國功夫的底蘊。（記者張曼琳／攝影）
方李邦琴在場讚揚了中國功夫的底蘊。（記者張曼琳／攝影）

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