黑龍江牽手矽谷 辦商業推介會

馬里介紹黑龍江省的省情優勢、發展策略及機遇。（記者葛歆睿╱攝影）

中國黑龍江省商務廳訪美代表團在北加州 東北同鄉會和美國硅谷東北總商會的協助下，23日在聖他克拉拉市中關村硅谷創新中心舉辦「黑龍江-矽谷 商業推介會」。會上介紹黑龍江省的省情優勢、發展策略及機遇，以促進黑龍江省與矽谷在技術、創新和創業等各個領域的合作與協作。庫比蒂諾市議員、前市長趙良方，前加州眾議員 朱感生，加州政府經濟發展委員會特派委員尹集憲等出席。

朱感生歡迎代表團來訪。他表示，在美中兩國關係不是很熱烈的時候，民間的文化、經貿交流更加重要。

黑龍江代表團團長、省政府副秘書長馬里表示，美國是高度發達國家，在高新技術產業、現代服務業、食品加工業、旅遊業、以及科技研發能力方面，處於世界領先。且與黑龍江省在資源條件、經濟結構、和發展水平上有很強的互補性，他相信雙方加強合作，可以開拓更加廣闊的合作前景和空間。

馬里表示，黑龍江省是中國的老工業基地，現代工業體系較為完善。目前正大力實施工業振興計畫，著力打造數字經濟、生物經濟、冰雪經濟、以及創意設計四大經濟發展新引擎。發展航空航天、電子信息、新材料、高端裝備、以及智能農機五大戰略新興產業。升級能源、化工、食品、醫藥、汽車、以及輕工業六大傳統優勢產業。推動信息服務、現代金融、現代物流、服務性製造、旅遊康養、養老托育、文化娛樂七大現代服務業。

馬里說，黑龍江農業資源豐富，糧食產量中國第一，同時是最大的綠色有機食品生產基地，希望能與美國企業家與黑龍江省在綠色農業方面進行全方位合作。黑龍江省在全美有七個海外倉，希望發揮利用這些海外倉，幫助美國企業家拓展跨境電商等新的貿易業態。此外，黑龍江省也出台相關政策，打造優良的營商環境。

新冠肺炎疫情期間，黑龍江省商務廳與美國硅谷東北總商會的溝通與合作並沒有中斷，一直在為促進美中商家項目合作努力。中美大麻素CBD精油生產合作項目雙方代表，和黑龍江省和音和協樂器公司產品銷售項目雙方代表，在眾多來賓的見證下完成了簽約。