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黑龍江牽手矽谷 辦商業推介會

記者葛歆睿╱聖荷西報導
馬里介紹黑龍江省的省情優勢、發展策略及機遇。（記者葛歆睿╱攝影）
馬里介紹黑龍江省的省情優勢、發展策略及機遇。（記者葛歆睿╱攝影）

中國黑龍江省商務廳訪美代表團在北加州東北同鄉會和美國硅谷東北總商會的協助下，23日在聖他克拉拉市中關村硅谷創新中心舉辦「黑龍江-矽谷商業推介會」。會上介紹黑龍江省的省情優勢、發展策略及機遇，以促進黑龍江省與矽谷在技術、創新和創業等各個領域的合作與協作。庫比蒂諾市議員、前市長趙良方，前加州眾議員朱感生，加州政府經濟發展委員會特派委員尹集憲等出席。

朱感生歡迎代表團來訪。他表示，在美中兩國關係不是很熱烈的時候，民間的文化、經貿交流更加重要。

黑龍江代表團團長、省政府副秘書長馬里表示，美國是高度發達國家，在高新技術產業、現代服務業、食品加工業、旅遊業、以及科技研發能力方面，處於世界領先。且與黑龍江省在資源條件、經濟結構、和發展水平上有很強的互補性，他相信雙方加強合作，可以開拓更加廣闊的合作前景和空間。

馬里表示，黑龍江省是中國的老工業基地，現代工業體系較為完善。目前正大力實施工業振興計畫，著力打造數字經濟、生物經濟、冰雪經濟、以及創意設計四大經濟發展新引擎。發展航空航天、電子信息、新材料、高端裝備、以及智能農機五大戰略新興產業。升級能源、化工、食品、醫藥、汽車、以及輕工業六大傳統優勢產業。推動信息服務、現代金融、現代物流、服務性製造、旅遊康養、養老托育、文化娛樂七大現代服務業。

馬里說，黑龍江農業資源豐富，糧食產量中國第一，同時是最大的綠色有機食品生產基地，希望能與美國企業家與黑龍江省在綠色農業方面進行全方位合作。黑龍江省在全美有七個海外倉，希望發揮利用這些海外倉，幫助美國企業家拓展跨境電商等新的貿易業態。此外，黑龍江省也出台相關政策，打造優良的營商環境。

新冠肺炎疫情期間，黑龍江省商務廳與美國硅谷東北總商會的溝通與合作並沒有中斷，一直在為促進美中商家項目合作努力。中美大麻素CBD精油生產合作項目雙方代表，和黑龍江省和音和協樂器公司產品銷售項目雙方代表，在眾多來賓的見證下完成了簽約。

黑龍江省和音和協樂器公司產品銷售項目雙方代表簽約。（記者葛歆睿╱攝影）
黑龍江省和音和協樂器公司產品銷售項目雙方代表簽約。（記者葛歆睿╱攝影）
中美大麻素CBD精油生產合作項目雙方代表簽約。（記者葛歆睿╱攝影）
中美大麻素CBD精油生產合作項目雙方代表簽約。（記者葛歆睿╱攝影）

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