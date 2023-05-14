為治眼疾 華人創辦Avirmax CMC研發基因治療服務 海沃市剪綵

劉勝江被診斷出患有眼病PVC，每月接受注眼部射，激發他開發基因藥物的願望。（記者葛歆睿／攝影）

華人科學家劉勝江創辦的基因治療載體生產公司Avirmax CMC，正式啟動製造基因治療藥物的CDMO服務，並於11日在海沃舉行剪綵儀式。海沃市長薩利納斯（Mark Salinas）及市議員戈爾茨坦（Daniel Goldstein）出席。

Avirmax成立於2019年，致力於重組腺相關病毒（AAV）載體的優化，為製造與眼病基因治療的腺相關病毒載體的開發領域，提供卓越的技術解決方案。

劉勝江曾在基因泰克（Genentech）擔任科學家，也在拜耳（Bayer）擔任研發首席科學家，專長於抗體開發、基因治療、蛋白質治療和創建AAV載體。他與人合作創立的第一家使用計算機設計的抗體公司Abmaxis Inc.於2006年被默克（Merck）以8000萬元收購。

劉勝江透露，最初創辦Avirmax，是因為自己的眼病，被診斷出患有息肉狀脈絡膜血管病變（PCV）。他說：「我每月接受眼部注射，這激發了開發基因治療藥物的願望，因為對於像我這樣的患者來說，這是一項至關重要且未得到滿足的需求。」

過去三年新冠肺炎疫情期間，劉勝江帶領團隊克服了重重挑戰，進行多項新藥臨床試驗、非臨床研究。在眼病基因治療和AAV大規模生產技術方面建立了強大的知識產權地位。

Avirmax CMC正式啟動製造基因治療藥物的CDMO服務，11日在海沃辦公室剪綵。（記者葛歆睿／攝影）

Avirmax在海沃建立了加州 唯一的大規模利用昆蟲細胞生產腺相關病毒CDMO，2萬平方呎的無塵室和研發設施，獲得加州公共衛生廳食品和藥品部門的許可，不僅能夠為患者製造自己研發的治療藥物，還能為世界各地的合作夥伴提供製藥服務。

薩利納斯市長表示，過去幾年海沃已經逐漸成為技術與科學投資的黃金地段。他說，感謝包括Avirmax在內的公司選擇海沃市，希望它們能與市內正在推行的高中STEM中心相輔相成，創造一個培養STEM人才並提供就業的完整生態。