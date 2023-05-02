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台灣文化訪演團 將至灣區演出2場

記者李榮／聖荷西報導
文化訪演團將到灣區演出兩場。（記者李榮╱攝影）
文化訪演團將到灣區演出兩場。（記者李榮╱攝影）

中華民國僑務委員會美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月美加西訪問團，在新冠肺炎疫情影響生活、睽違三年後，今年將恢復實體訪問。這次遴派「國立台灣戲曲學院」台灣特技團，於5月到美西與加西巡演，金山灣區台灣傳統周籌備僑團為北加州台灣會館及TAP-SF（台美菁英協會舊金山分會），計畫安排訪問團5月13日在舊金山聯合廣場，以及14日下午於聖荷西加州劇院（California Theatre）演出。

主辦單位30日介紹，這次節目「台灣追想曲」分為上、下兩場，以雜技為主，表演精湛的傳統技藝。上半場以台北大稻埕的繁華景象為故事主軸，透過戲劇、舞蹈、肢體動作，敘述先民離鄉背井、飄洋過海到台灣開墾的故事。下半場則是以台灣特有民間信仰「廟會文化」呈現，藝陣結合雜技呈現出既莊嚴又喧嘩熱鬧的氛圍。此外，節目最後亦帶入時事議題，凸顯台灣的正能量。

僑教中心主任莊雅淑指出，這次是三年以來首次舉辦訪問團，就是僑委會為了配合僑界，希望能在美國的台灣傳統周時宣揚台灣的優質文化。這次訪問團是非常專業的團體，預計走訪美西13個城市；而舊金山地區更是爭取到兩場演出，分別在舊金山與聖荷西。

她表示，台灣特技團是民俗雜役的表演團體，1990年起就常各國去表演，幫忙敦睦邦誼、進行文化交流。這次的表演團更期待透過節目，展現台灣獨有的風貌。

台美菁英協會舊金山分會表示，今年是台灣文化節的第30年，是美國西岸最大的台灣活動，且聯合廣場在舊金山最精華的地點，每年參與人數多達10萬人，「是推廣台灣文化以及讓更多人認識台灣最好的時機。」

今年文化節的主題是「take off to Taiwan」，讓在美國的忙碌而沒有辦法回去的台灣人，能夠「有回家的感覺」。當場將有許多台灣的美食以及點心呈現，例如介紹台南美食，以及宜蘭的傳統文化活動。還可以讓民眾體驗在桃園辦護照的過程，並有來自台北的表演團，讓大家欣賞台灣的傳統藝術，希望5月13日有更多人能一起來共襄盛舉。

舊金山 加州 美食

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