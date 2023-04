全美首位4年制大學亞裔校長 張蘊禮分享希洛夏大經驗：勇於開創

張蘊禮(左)是全美第一位四年制大學的亞裔校長。(記者李榮/攝影)

曾是全美第一位亞裔 四年制大學校長的張蘊禮,在庫比蒂諾參加「[email protected]'s」座談,分享她的人生奮鬥經驗,以及擔任校長時面臨的挑戰與克服的過程。張蘊禮細數當時奔走為學校找資金、尋資源,以及在夏威夷 大島與當地居民溝通的往事,並強調勇於開創才能創造新的可能。

張蘊禮畢業於台灣成功大學化學系,來美先在堪薩斯州立大學讀學士,又在柏克萊大加大(University of California Berkeley)取得碩士及博士學位。在1998年到2010年期間,擔任夏威夷大學希洛分校(University of Hawaii at Hilo)校長,也是美國首位擔任四年制大學校長職務的亞裔女性。

張蘊禮半開玩笑地表示,當時去夏威夷大學希洛分校完全是意料之外,那時有人問她「下一步想去哪裡?」她回「夏威夷」。後來還真被推薦成為校長候選的一員,自己非常驚訝,更沒想到後來真的成為校長。夏威夷大學希洛分校在大島,比起美國本土及熱鬧的夏威夷觀光區還是處於比較偏遠;但在張蘊禮的努力下,一方面聆聽當地人實際的需求,並且到華府遊說,最後讓夏威夷希洛州立大學的學生人數在任內增長約五成,聯邦政府的研究基金數額更增加近六倍、達到每年2000萬元。

她表示,校長的角色就是了解需求,類似媒人一樣,幫忙媒合資源。在擔任校長任內,她帶入創業精神與科技資源,並邀請美國本土頂尖學者演講,提升夏威夷大學希洛分校的水準。最值得驕傲的是,後來當地媒體把封她為「社區校長」,足見努力獲得社區的肯定。

張蘊禮並說,夏威夷大島有Mauna Kea火山,自然條件好、沒有光害,是世界上最好的觀測天文的地點之一。她在任時不斷增進天文台方面的設備與資源,同時更將夏威夷人的傳統文化與天文知識結合,強化在地特色。

另外張蘊禮還回憶,當時大島上還是比較原始,連藥局都沒有,主因是請不到藥師駐點執業。如果有島上住民到美國本土或其他地方學習藥學,後來也很可能因為要背負高額的學生貸款 ,選擇留在本土工作賺錢,而不是回到家鄉。發現問題後,她策動籌畫,最後成功在學校開設島上第一所藥學院,培養當地人成為藥師,在地服務。

張蘊禮的夫婿是被稱為「光纖教父」的創業家龔行憲,兩人都長期投身公益與社區服務。當日龔行憲也到場參與張蘊禮的分享,甚至在前一天晚上還親自幫張蘊禮做投影片到深夜,一起準備講座。龔行憲說,張蘊禮在夏威夷大學希洛分校的經歷非常辛苦,甚至可以說是「比創業還難」。