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北加州中校聯合會 疫後首辦實體學術賽

記者李榮／聖荷西報導
北加州中文學校聯合會恢復舉辦全面實體大型學術競賽。（王婉君提供）
北加州中文學校聯合會恢復舉辦全面實體大型學術競賽。（王婉君提供）

加州中文學校聯合會26日於博愛中文學校的聖荷西校址「Sierramont Middle School」舉辦一年一度的學術比賽，這也是自新冠肺炎疫情三年多以來，聯合會第一次全面恢復實體舉辦的大型學術比賽，當日共有家長、學生、老師與工作人員約千人到場，場面熱鬧。

北加州中文學校聯合會長王婉君指出，這次參賽學校共有32所，分別為51個項目，共有466名學生參賽。另外，召集人、監考和評審共172人，還出動工作人員聯合會29人，地主博愛中文學校5人，Sierramont中學工作人員2名，以及海外青少年文化大使11名，氣氛熱絡。今年的比賽主題包括國語演講、國語即席演講、國語朗讀、粵語演講、粵語朗讀、毛筆書法、國畫、西畫、鉛筆書法、漢語拼音、注音拼音、閱讀測驗、CFL/CSL朗讀、雙語翻譯、作文、中文打字等。

王婉君表示，此次學術比賽在總召集人陳安東規畫下，賽事組織有序，早上10時展開布置、12時開啟報到、1時30分正式比賽開始，傍晚再進行頒獎。參賽學生都表現得非常出色，北加州中文學校聯合會也已經將得獎名單同步上傳官網（www.anccs.org）公告，希望鼓勵更多學生。

包括舊金山經文處長賴銘琪、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、聖荷西貝律耶沙聯合學區（Berryessa Unified School District） 總監芙坦斯（Roxane Fuentes）及地主學校校長馬爾（Carol Mar）等人都參加頒獎典禮並上台致詞，稱讚學生們對中英文雙語學習的努力與堅持。大家也期許學生日後能深根社區，同時放眼世界。眾人也感謝主辦學術比賽的北加州中文學校聯合會多年來在社區的貢獻，以及對於傳承中華文化的成就。

學術比賽當日吸引約千人參與。（記者李榮／攝影）
學術比賽當日吸引約千人參與。（記者李榮／攝影）

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