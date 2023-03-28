北加州中校聯合會 疫後首辦實體學術賽

北加州中文學校聯合會恢復舉辦全面實體大型學術競賽。（王婉君提供）

北加州 中文學校聯合會26日於博愛中文學校的聖荷西 校址「Sierramont Middle School」舉辦一年一度的學術比賽，這也是自新冠肺炎疫情三年多以來，聯合會第一次全面恢復實體舉辦的大型學術比賽，當日共有家長、學生、老師與工作人員約千人到場，場面熱鬧。

北加 州中文學校聯合會長王婉君指出，這次參賽學校共有32所，分別為51個項目，共有466名學生參賽。另外，召集人、監考和評審共172人，還出動工作人員聯合會29人，地主博愛中文學校5人，Sierramont中學工作人員2名，以及海外青少年文化大使11名，氣氛熱絡。今年的比賽主題包括國語演講、國語即席演講、國語朗讀、粵語演講、粵語朗讀、毛筆書法、國畫、西畫、鉛筆書法、漢語拼音、注音拼音、閱讀測驗、CFL/CSL朗讀、雙語翻譯、作文、中文打字等。

王婉君表示，此次學術比賽在總召集人陳安東規畫下，賽事組織有序，早上10時展開布置、12時開啟報到、1時30分正式比賽開始，傍晚再進行頒獎。參賽學生都表現得非常出色，北加州中文學校聯合會也已經將得獎名單同步上傳官網（www.anccs.org）公告，希望鼓勵更多學生。