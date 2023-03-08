我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

李焯宗悼前金山市議員謝國翔：他正派、關心華埠

記者劉先進／舊金山報導
91歲的前舊金山華裔市議員謝國翔去世。好友、舊金山僑領李焯宗7日說，謝國翔為人正派、聰慧，非常關心華埠社區。（電視截圖）
91歲的前舊金山華裔市議員謝國翔去世。好友、舊金山僑領李焯宗7日說，謝國翔為人正派、聰慧，非常關心華埠社區。（電視截圖）

91歲前舊金山華裔市議員謝國翔（Thomas Hsieh）周日在家人的陪伴下去世。謝國翔好友、舊金山僑領李焯宗（Mel Lee）7日說，謝國翔為人正派、聰慧，非常關心華埠社區，還設計舊金山華埠的萬華大廈（Mandarin Tower）。

謝國翔在1986年至1997年期間擔任舊金山縣議員，身為預算委員會主席因幫助城市度過經濟危機受到稱讚，並為想參與城市政治的亞裔鋪平道路。

謝國翔1931年出生於中國北京，1951年移民到舊金山，當時只帶了400元現金和一個手提箱，卻在舊金山創出一片天地。幾十年的政治生涯，領導和服務於多個城市和地區委員會，包括舊金山員警委員會、公用事業委員會、藝術委員會和前市長范士丹（Dianne Feinstein）的門戶委員會（Gateway Committee），讓舊金山與上海締結為姐妹城市。

在全國範圍內，謝國翔參加多個執行委員會，並創立民主黨全國委員會的第一個亞太核心小組。他還曾在裴洛西主席的領導下，擔任加州民主黨的副主席。作為一名建築師，謝國翔設計市德頓街（Stockton Street）的萬華大廈，以及一棟可負擔公寓樓，且獲得美國國家建築師協會年度設計獎。謝國翔遺下太太Jeannette，有三個兒子和五個孫子。

李焯宗曾擔任范士丹競選舊金山市議員的聯合經理。他表示，得知謝國翔與世長辭，很是心痛。謝為人聰慧，是個專業的建築設計師。兩人相識多年，「我認識他時，他還在員警委員會，後來又到公共事業委員會任職。當范士丹競選市長和參議員時，我和謝國翔兩個都支持她。」

李焯宗說，當任職市議員時，他熟悉工作業務，關心華人社區，和時任市長范士丹合作緊密。「他總是有社區意識，為人相當正派。在他擔任市議員時，還沒有太多華裔參與政治。他是比較早的涉足公共政治的華裔，挑戰很多。」

此前有媒體聲稱，謝國翔是有史以來第一個在舊金山全市選舉中當選的華裔。對此說法，李焯宗也予以澄清，「就我所知，第一個當選的為市議員劉貴明 （Gordon J. Lau）。另外華裔George Chin，曾擔任市府副律師，這也是全市的職位。」

舊金山 華裔 華埠

上一則

符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判

下一則

增加2700萬警局加班預算？市長布里德市、議員陳詩敏隔空互槓

延伸閱讀

金山78歲西裔遇襲 嫌犯被控重罪 最高恐囚21年

金山78歲西裔遇襲 嫌犯被控重罪 最高恐囚21年
市長炒警長致罪案飆升？屋崙華埠大隊長：子虛烏有

市長炒警長致罪案飆升？屋崙華埠大隊長：子虛烏有
市府辦招牌遮陽棚講座 華埠商戶：沒解決問題

市府辦招牌遮陽棚講座 華埠商戶：沒解決問題
爭范士丹席位 謝安達民調領先

爭范士丹席位 謝安達民調領先
范士丹告老還鄉

范士丹告老還鄉

熱門新聞

東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠Webster街頭被人開槍殺害。（記者劉先進／攝影）

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

2023-03-02 15:45
為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22
精神疾病患者在街上拿著棍子揮舞，危害行人安全，警方接到報警後將其抓獲。（受訪者供圖）

加州華女坐車內 遭破窗打劫…老婦被搶 警車就在路邊

2023-03-03 14:12
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
George Wu坐在輪椅中向本報表示，他十分虛弱，不知道還能堅持多久，由灣區屋主聯盟成員Jenny（右）代表他發言。（記者張曼琳／攝影）

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天

2023-03-01 16:34
北加州周末將再次遭大氣河風暴襲擊，可能引發洪水。（美聯社）

大氣河風暴再襲北加 或引發洪水

2023-03-07 12:56

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金