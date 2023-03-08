李焯宗悼前金山市議員謝國翔：他正派、關心華埠

91歲的前舊金山華裔市議員謝國翔去世。好友、舊金山僑領李焯宗7日說，謝國翔為人正派、聰慧，非常關心華埠社區。（電視截圖）

91歲前舊金山華裔 市議員謝國翔（Thomas Hsieh）周日在家人的陪伴下去世。謝國翔好友、舊金山僑領李焯宗（Mel Lee）7日說，謝國翔為人正派、聰慧，非常關心華埠 社區，還設計舊金山華埠的萬華大廈（Mandarin Tower）。

謝國翔在1986年至1997年期間擔任舊金山縣議員，身為預算委員會主席因幫助城市度過經濟危機受到稱讚，並為想參與城市政治的亞裔鋪平道路。

謝國翔1931年出生於中國北京，1951年移民到舊金山，當時只帶了400元現金和一個手提箱，卻在舊金山創出一片天地。幾十年的政治生涯，領導和服務於多個城市和地區委員會，包括舊金山員警委員會、公用事業委員會、藝術委員會和前市長范士丹（Dianne Feinstein）的門戶委員會（Gateway Committee），讓舊金山與上海締結為姐妹城市。

在全國範圍內，謝國翔參加多個執行委員會，並創立民主黨全國委員會的第一個亞太核心小組。他還曾在裴洛西主席的領導下，擔任加州民主黨的副主席。作為一名建築師，謝國翔設計市德頓街（Stockton Street）的萬華大廈，以及一棟可負擔公寓樓，且獲得美國國家建築師協會年度設計獎。謝國翔遺下太太Jeannette，有三個兒子和五個孫子。

李焯宗曾擔任范士丹競選舊金山市議員的聯合經理。他表示，得知謝國翔與世長辭，很是心痛。謝為人聰慧，是個專業的建築設計師。兩人相識多年，「我認識他時，他還在員警委員會，後來又到公共事業委員會任職。當范士丹競選市長和參議員時，我和謝國翔兩個都支持她。」

李焯宗說，當任職市議員時，他熟悉工作業務，關心華人社區，和時任市長范士丹合作緊密。「他總是有社區意識，為人相當正派。在他擔任市議員時，還沒有太多華裔參與政治。他是比較早的涉足公共政治的華裔，挑戰很多。」

此前有媒體聲稱，謝國翔是有史以來第一個在舊金山全市選舉中當選的華裔。對此說法，李焯宗也予以澄清，「就我所知，第一個當選的為市議員劉貴明 （Gordon J. Lau）。另外華裔George Chin，曾擔任市府副律師，這也是全市的職位。」