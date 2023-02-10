僑教中心說故事 60親子聆聽

志工媽媽說故事時間吸引許多小朋友注意。（受訪者提供）

金山灣區 華僑文教中心本月8日聯合志工舉辦「Story Time」活動，以「馬麻！我不要去上學！」為主題，讓孩子藉由兒歌與故事打敗心中不想上學的恐懼。活動吸引台灣家庭60多人參與，孩子專心地聽著志工說故事，完全沉浸在故事中，隨後跟著志工兒歌開心手舞足蹈，現場氣氛「嗨到最高點」。

中心主任莊雅淑表示，今年1月首度舉辦story time，引起台灣家庭熱烈反應，家長可讓學齡前孩子從遊戲中學習，也可相互交流育兒資訊，更有許多家庭認識僑教中心僑務服務。她說，為讓更多移民家庭 認識僑教中心，多使用圖書館 ，因此舉辦第二次活動。

莊雅淑說，未來每月都會定期辦活動，讓更多家庭參與，她特別感謝活動企畫Ivy及志工們支持，希望透過故事力量，讓孩子們更了解台灣文化，也讓圖書館成為新移民認識僑教中心的橋樑。

志工媽媽帶唱跳活動，氣氛熱鬧。（受訪者提供）

活動適逢西洋情人節，志工們準備了情人節卡片手作活動，讓家長與孩子製作愛心卡片，並寫上傳遞心意的內容，投入愛的郵筒，體驗寄信的樂趣。

前來參與活動的吳媽媽帶有一位2歲半幼童。她說，自己剛從外州搬來北加灣區，還不是很熟悉，小孩年紀小，想多帶他出去外面走走，這次參加僑教中心活動後，愛上這裡的圖書館，課程結束後爸媽們還能聚在遊戲室交流，是個能放鬆的空間。

全新改造的兒童遊戲室適合大人小孩一起同樂。（受訪者提供）

僑教中心為營造溫馨舒適的親子共讀空間，不僅新增學齡前幼兒玩具與繪本，還增加專門給幼童使用的桌椅與地墊，讓家庭享受共讀時光。並新設兒童遊戲室、兒童圖書專區，增加許多台灣繪本，也陳設僑委會歷年發放小燈籠，並擺放專為幼童準備的桌椅，結合每月舉辦圖書館說故事時間和手作活動，讓空間更多元化。