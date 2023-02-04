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175萬買「地獄之屋」 華裔夫婦噩夢

編譯組／灣區電
圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)
圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

2020年10月，江先生（Ben Jiang，姓名皆音譯）和妻子孫女士（Jennifer Sun）在舊金山的Bernal高地（Bernal Hights）以高達175萬元的價格買下一棟亟待修葺的房子，期待能成為他們的夢想之家。 然而，江先生現在卻稱之為「地獄之屋」。

買下這棟房子以來，江先生飽嘗典型的舊金山式經歷：在購買Bernal高地的房子後不久，這對夫婦聘請建築師設計改造，並在2021年5月提交他們的計畫。但該地點位於Bernal高地 「特殊用途區」，市議會法規中的要求極繁瑣；這對夫婦修改他們的項目，在2022年8月獲得規畫部的批准。

但去年11月樓宇檢查局（Department of Building Inspection）又向這對夫婦發出意見，要求他們對房屋所在的斜坡提供岩土工程報告和地質學家報告。這對夫婦正在進行必要的土壤測試，但江先生說他不明白為什麼市政府直到最近才提到這個問題，該項目在2021年5月就提交了。

警察部門的作為也讓他感到沮喪：11月，有人翻越後院的圍牆搬進房內，並引發一場大火；江先生被迫安裝了安全攝像頭，用木板封住房屋被偷爬進屋的入口，並加固房子以防止偷住者們進入。警方四次接到報告，但只在2022年2月逮捕七名偷住者之一。他們對房子造成巨大的破壞，並留下大量的毒品用具，至今這棟房子沒有任何變化，這個城市無力解決自己的功能障礙，並為居民提供基本服務。

由於5月他們即將期待一個新生命出世，如今他們已經放棄舊金山，在密爾布瑞另買一棟房子，很快就拿到類似的改造許可，並已開始施工。這對夫婦正不斷拿出巨額資金用於支付他們的公寓租金、兩處房屋的抵押貸款和房產稅、許可費和保障Bernal高地房屋的費用，耗盡銀行存款。在本應是期待寶寶的幸福時刻，給他們造成重大壓力。

這對夫婦很高興能搬進他們在密爾布瑞的家，但不確定該如何處理Bernal高地的房子。江先生打算在拿到許可證後嘗試賣掉它，但現在的房地產市場並不像他買房時那樣火爆，他不確定是否會有買家。Redfin說它的價值比這對夫婦購買時少了7萬元。

舊金山 警察 租金

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