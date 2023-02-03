北加師大校友會 歌舞饗宴慶新春

睽違三年的北加州 師大校友新春聯歡會將盛大舉行，歡迎校友踴躍報名參加，大家一同齊聚，歡慶農曆新年。

北加 州師大校友會介紹，每年年會依循往例，百多位貴賓校友們齊聚一堂，衣香鬢影聊天敘舊，歡樂無限。今年年會也邀請金山灣區 僑界領導龍頭蒞臨出席，多位校友會會長、各屆前會長，新舊任理事們，都會撥冗參與、共襄盛舉。

年會活動內容豐富，精采節目更是目不暇給。除了靜態的觀賞表演可令人心曠神怡之外，動態的舞蹈和氣功也可令校友們舒鬆筋骨，活絡氣血。摸彩禮物更是處處驚喜。

北加州師大校友會指出，此次年會意義重大，因為不僅代表世界逐步走出疫情陰影，更是灣區師大人展現合群團聚向心力的良機。理事會們正緊鑼密鼓地籌備中，歡迎居住在灣區的師大校友以及舊雨新知們，攜眷參與此次年會聯誼。大家都在引領而望，期盼老、中、青校友們齊聚一堂，讓生命中留下一道燦爛的彩虹。

時間：2月12曰上午11時至下午3時

地點：南灣華僑文教服務中心

報名：洽北加州師大校友會官網：https://ntnuaa.org

聯絡：北加州師大校友會會長盧菁玫，電郵：[email protected]