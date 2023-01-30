聖縣議員李洲曉夫人參與新春團拜 與僑胞同歡

因新冠病毒停辦數年的春節金山灣區 僑界新春團拜暨聯歡大會，今年終於恢復舉辦，不但氣氛熱絡場面熱鬧以外，包括建國百年海外代表崔競乾、聖他克拉拉縣議員李洲曉夫人Sally Wu等人也特別到場。在主流社會涉入甚深的崔競乾指出，Sally Wu與夫婿李洲曉長期與僑界關係良好，未來也會深化聖他克拉拉縣與新竹姊妹縣的關係，並在準備再次實地訪問。而Sally Wu也藉機感謝華人 僑胞對於李洲曉的支持，不久後競選連任起跑之時還需要各界的鼎力。

聖他克拉拉縣與新竹姊妹縣關係深厚，1994年時就締結關係並成立委員會，兩地在文化、經貿、教育 、科技等多方面互有合作，產業也有一定的相似度。事實上，聖縣本來就是灣區台僑的大本營之一，除了官方的接觸以外，民間的互動，以及僑領與民選官員的交流也是兩方關係深厚的主因。

Sally Wu表示，感謝華人移民多年來一直支持李洲曉，從李洲曉在桑尼維爾參與社區服務開始，就一直有各界的幫忙；上次競選聖他克拉拉縣議員，更是有大家的協助。而明年李洲曉將競選連任，還希望僑界繼續支持李洲曉。