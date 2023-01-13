進軍好市多 老協珍佛跳牆 來美寫奇蹟

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

農曆年節即將到來，灣區華人 現在正忙著採買年貨，近來美國好市多 （Costco）可以看到滿滿的老協珍佛跳牆商品，增添了過年的氣息。大家應該有印象，2022年初老協珍佛跳牆首度在好市多上市時，不僅造成市場轟動，甚至在各大社群也出現網友回報搶購狀況，還有華人在家中囤貨，一次買了四、五盒，把冷凍庫塞爆。究竟是什麼樣的魅力，可以讓來自台北迪化街老店的佛跳牆，瞬間成為加州 華人共同的話題？

老協珍創立於1928年，是迪化街知名南北貨珍品食材老店，第一代創辦人陳萬早期是大稻埕中藥行長工，因緣際會得知有批鹿茸要賣，進而籌資交易賺到第一桶金，開創南北乾貨買賣契機，燕窩、鮑魚、海參成為老協珍主力商品，生意也從台灣做到日本、香港等地。

經過逾90年發展，老協珍已傳承到第四代，如今不僅只賣南北貨，更是頂級養生料理代表，最為人知的就是佛跳牆、熬雞精、燉燕窩等，近幾年來亦推出年菜料理，分擔不少家庭準備年菜的辛勞，成為逢年過節送禮自用好選項。

老協珍與Hello Kitty推出聯名款，是老協珍首度以女性的角度推出商品，也代表女性在家中的意義。（老協珍提供）

「當時沒想過冷凍食品有機會賣到國外。」老協珍第四代媳婦暨協理丁懿娸說，佛跳牆會賣到美國好市多，是一個意外驚喜。也因為這個突然來到的機會，老協珍就此進軍美國，有機會在海外推出更多元的產品，甚至未來可望大打國際市場， 在全球發光發熱。

老協珍進軍美國 好市多相中潛力商品

能與美國好市多牽出緣分，要從2014年說起。那年老協珍開始與台灣好市多合作，推出佛跳牆、熬雞精及過年時的年菜組合，如烏參元蹄、富貴鯧魚炊粉、極品牛三寶，更為了年菜推出六道、八道大菜等，引起台灣民眾搶購。

好市多一直以來都由各地推薦優質商品給美國總部採購，美國也會評估商品，並推薦至適合的地區與國際市場。台灣好市多當時推薦老協珍佛跳牆及熬雞精給總部，經過評估，美、英、加拿大好市多都表達有意願採購的興趣。

丁懿娸說，可惜礙於法規，美國只能進口不含肉品的食物，熬雞精無法被選中，為了美國好市多採購案，老協珍也特製不含肉，全由海鮮製作的佛跳牆給美國。她表示，2021年底開始嘗試這項海外採購案，運送到美國時剛好是2022年1月，適逢華人準備過年，當時主攻地點是加州和紐約，其他地方則少量銷售，全公司都戰戰兢兢地等待消息。

老協珍第四代媳婦暨協理丁懿娸。（老協珍提供）

美國好市多傳來捷報。加州、紐約幾乎上架一周內銷售一空，有些地方甚至上架三天就已賣光，第一批進口到美國的商品全部售罄，還有許多消費者買不到，狂打電話到當地好市多詢問何時補貨，也讓美國好市多的老美主管們看得目瞪口呆，覺得佛跳牆潛力無窮。老協珍因此被美國好市多邀請參與全球供應商大會，向全球分享心得。

鮭魚米漢堡也是老協珍進口到美國的選項之一，讓更多美國華人即便在海外也能吃到家鄉味。（老協珍提供）

也因為去年的經驗，讓美國好市多感受到海外華人對傳統料理的殷切期盼。2022年下半年，美國好市多決定向老協珍採購十倍的量，除了既有的加州、紐約，舖貨點擴張到東岸馬里蘭、紐澤西、賓州、麻州，中南部佛州、喬治亞、德州及西岸的華盛頓、俄勒岡等，全美20州都能看到老協珍蹤影。

為了美國消費者 老協珍推出頂級海鮮佛跳牆

丁懿娸說，當初為了這款銷售至美國的佛跳牆，特地做了一些調配，由於少了肉品，整甕佛跳牆以海鮮自然鮮甜為主，內有中南美洲黑玉烏參、北海道干貝及鮑魚，都是老協珍原本非常擅長料理的食材，其中烏參更是料理的看頭。

丁懿娸說，消費者買到乾烏參都得泡水7至14天才能發回原本口感，老協珍經過多道工序處理，讓烏參在佛跳牆中口感佳又好吃，鮑魚經過日本清酒和味醂浸泡處理，即便經過冷凍運送，消費者加熱後依舊回到彈Q口感，高齡者也能享用。

佛跳牆食材還有芋頭、腐竹、香菇、銀杏、栗子等，都是老協珍原有南北貨，在沒有添加味精的情況下，直接用蔬菜等食材熬煮出風味。丁懿娸說，美國華人若想有肉的味道，也可自己再加料，排骨酥、烤雞，甚至豬腳肉，都適合下鍋加熱，出爐後就是非常完美的佛跳牆。

農曆年節即將到來，美國好市多（Costco）現在主打老協珍佛跳牆，一到冷凍食品區就能看到整櫃老協珍，充滿了年節氣氛。（記者江碩涵／攝影）

老協珍立足台灣 努力將更多商品推廣至海外

老協珍經歷四代傳承，度過社會經濟許多改變，現已是非常有彈性的企業。丁懿娸說，早期老協珍都以B2B模式交易，直到這代，才轉型變成B2C，並將工廠產線製程精進，從頭到尾都是自己的食材與工廠，製造出更符合市場的產品。

她說，老協珍不只賣料理或年菜，同時也推出聯名款商品，如Line Friends、迪士尼、Hello Kitty、可口可樂等，讓年輕人感受到過年吃佛跳牆是自然又很潮的事。

未來有機會，老協珍很有可能會再改良其他商品進口到美國，例如圖中的鯧魚米粉。（老協珍提供）

提到Hello Kitty，有段有趣的故事。丁懿娸說，當初與Hello Kitty聯名，主要是婆婆是Kitty迷，無論包包、車還是房間，都有Kitty，Kitty對女性有著不分年齡的吸引力，與Hello Kitty合作第一年，也是老協珍成立80年、Hello Kitty成立40年，這是老協珍首度以女性角度推出商品，讓佛跳牆不只是年菜，更代表女性在家中意義。

丁懿娸說，所有老協珍在台推出的年菜，幾乎都是圍繞著阿嬤的「手路菜」來發想，無論是干貝櫻花蝦米糕、烏參元蹄還是佛跳牆，都是老協珍家族過年時，阿嬤的拿手菜。如今佛跳牆已經順利走出國際，到達美國，等於也將阿嬤的手路菜傳播到美國。