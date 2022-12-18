創作像打坐 徐澄琪展50件書法作品

徐澄琪自加大教職榮退之後，曾隨嶺南畫派趙少昂傳人簡國籓先生學習花鳥。自2014年隨灣區書畫篆刻名家鄭澤傑學習書法。（鄭澤傑供圖）

徐澄琪書法 作品展周六在舊金山 國父紀念館展出。徐澄琪為台灣大學歷史系學士及碩士，柏克萊加大 分校藝術史博士，專研中國明清繪畫史，曾任教於河濱加大，指導碩博士研究生。

徐澄琪書法作品展在17日至19日，上午10時至下午4時，舊金山國父紀念館展出。（記者張曼琳／攝影）

自加大教職榮退之後，徐澄琪開始隨嶺南畫派趙少昂傳人簡國籓先生學習花鳥。自2014年隨灣區書畫篆刻名家鄭澤傑學習書法，從臨摹古代碑帖入手，自楷而篆隸以至行草，由臨仿漢晉唐宋歷代書家進而嘗試創作。此次展出作品包括各體書法作品近50件。

在17日下午的書法展開幕上，徐澄琪回憶童年往事，講述了自身的經歷，及與書法藝術結下的深厚的緣分。徐澄琪表示，學習書法的過程讓她感到，像是參與中國古人的藝術創作過程，她形容「有時是在打坐」，以想像古人的書法創作方式。

徐澄琪感謝老師鄭澤傑先生一路以來對她的鼓勵，她表示鄭澤傑對書法的熱情感染和感動她，並催促鼓勵她開辦了本次書法展。佛利蒙市副市長，第一區市議員黃潔宜（Teresa Keng）也前來參觀書法展，徐澄琪感謝黃潔宜對中華傳統文化的支持。

徐澄琪書法作品展在17日至19日，上午10時至下午4時，舊金山國父紀念館展出。主辦單位包括舊金山中華藝術學會、稽古自娛書法會、醉風堂國際藝術協會、劉濟榮藝術基金。