新北技職見學團赴灣區交流 僑胞歡迎

台灣國際技職人才來矽谷交流，崔競乾與僑務外交鼓舞青年。（記者李榮／攝影）

台灣新北市國際技職領袖人才赴美見學團一行50人，本周到灣區訪問，並與本地僑領、學區 委員、校友社團、合作已久的社區大學等個人與團體交流。南灣華僑文教中心主任莊雅淑代表僑委會，與中華民國 建國100年海外代表、僑務諮詢委員崔競乾，12日晚間在桑尼維爾舉辦歡迎晚會，鼓勵相關教育領導工作者以及年輕學子擴大視野。

駐舊金山經文處長賴銘琪、夫人雲雯蓁，僑教中心主任莊雅淑、教育組長周慧宜、庫比蒂諾新上任的市長魏虹、洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區委員曾景琳、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風、北加州政大校友會會長林錦秀、政大校友會前會長李文珠、僑務顧問李萍萍、僑務促進委員王淑梅，僑胞黃郁雲、方卉、李文凱等人都出席迎接新北市參訪團。

這次新北市的赴美見學團由新北市教育局 副局長劉明超帶領，另外新北市教育局技職科科長江彥廷、樟樹國際實中校長陳浩然、瑞芳高工校長潘泰伸、鶯歌工商校長顏龍源等人，以及多位新北技職雙語輔導團的老師與樟樹實中教職員都隨行。

建國百年海外代表崔競乾表示，僑務委員長童振源積極推動海外僑青工作，期許僑社推動青年輔導措施，也鼓勵台灣年輕人多與國際交流，拓展國際視野，所以她特別響應僑務委員會僑青政策，貢獻一己之力略表歡迎。同時，也希望藉由餐會促進台灣青年與當地僑社交流。

經文處主任賴銘琪指出，自己就是在新北市三重長大，直到現在都還是新北市市民。他認為，訪問團的實地到訪非常有意義，能夠讓更多的美國朋友認識台灣、了解台灣，進一步在未來能夠支持台灣。

新北市教育局副局長劉明超指出，新北市的國際技職交流項目已進行多年，這次來參訪，與許多學校都有實際互動。這次海外見學有3項任務，包含結交國際夥伴、行銷新北市特色及分享學習成果，期盼學生未來都能成為優秀的國際技職人才，也感謝洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區委員曾景琳的全程陪伴與協助。

僑教中心主任莊雅淑感謝崔競乾僑務諮詢委員的支持；莊雅淑表示，崔競乾是僑界大姐大，不但在僑社熱心付出，在主流政界與美國國會都有深厚的影響力，是成功的僑民外交典範，「只要中華民國台灣有需求，她就會全力支持，代表僑委會由衷感謝。」

莊雅淑也提及，新北市是北加州庫比蒂諾的友誼城市，兩市共同提出「台美雙城倡議合作」。本次見學團就是國際技職領袖人才培育計畫的推動。

庫比蒂諾新任市長魏虹特別到現場歡迎新北市國際技職領袖人才赴美見學團；她表示，樂見台灣青年前來交流，將繼續強化庫比蒂諾與新北市友誼城市關係。洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區委員曾景琳、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風也分別均給予見學團青年鼓勵，期待未來深化合作。