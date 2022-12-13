北加州台灣同鄉聯合會 百人高歌同歡

北加州台灣同鄉聯合會舉辦歌唱比賽，氣氛熱絡。（張正邦提供）

北加州 台灣同鄉聯合會在灣區台灣基督教會舉行一年一度的卡拉OK比賽派對，雖然當日外面風大雨猛，包括駐舊金山 辦事處副處長朱永昌、東南灣台灣同鄉會會長陳義志、舊金山台灣同鄉會會長陳碧雲、北加 州台灣長輩會會長高逞陽、北美洲台灣婦女會北加州分會會長吳碧蕙、中半島台灣同鄉會會長莊淑怡、北加州客家會會長徐民忠及各會員鄉親等，共有近百餘人前來參加。由於時值年底假期時節，場內聖誕燈光閃爍，更凸顯鄉親熱情如火歡喜的氣氛，大家提早互祝佳節快樂。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，唱卡拉的益處很多、除了練習肺活量、強身健體，還可以以歌會友、增進生活情趣，相信大家都能唱得開心、玩得愉快。接著張正邦也預告了北加州台灣同鄉聯合會未來一季的活動，例如明年農曆年新春年會是1月28日舉辦，228紀念活動訂於2月25日，呼籲鄉親先預留時間，屆時前往參與。

卡拉OK比賽由僑務委員鍾振乾主持，並在陳團景表演的「My heart will go on」拉開序幕。比賽歌曲語言有中英日台等多種語言，曲風更是多樣化，觀眾們靜靜聆聽的 「北國之春」 跟著哼唱的「燒肉粽」，而當「黃色的玫瑰花」的音樂響起，更讓大家隨之起舞，非常熱絡。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌表示，很高興可以代表經文處來參加這次有吃有玩的歡樂活動，同時也祝大家聖誕佳節快樂，他並與台灣會館合唱團一起合唱「流水年華」，把氣氛炒熱到最高點。

最後比賽結果由顏詒通以及林佳儀分獲最佳男女歌手獎。合唱獎則由Ray與彭素惠拿下；團體獎經統計由白隊取得。