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中半島家庭服務社感恩餐會 表彰義工

記者李怡／聖馬刁報導
中半島家庭服務社中文組的義工們。（記者李怡／攝影）
中半島家庭服務社中文組的義工們。（記者李怡／攝影）

中半島家庭服務社（Peninsula Family Service）年度義工感恩餐會日昨在聖馬刁市舉辦多位聖馬刁縣民選官員與百餘位義工成員共同出席慶祝，並對新近至20年服務的義工們頒獎表彰。

據中文組義工主任崔海倫（Helen Tsui）表示，中半島家庭服務社已經成立了72年。今年的感恩參會是自疫情兩年多以來，首次義工團隊的面對面大型聚會，以表彰和感謝義工對於社區家庭和長者們的幫助。

中半島家庭服務社幾十年來，致力於服務和支持灣區中半島家庭成員的成長和生活服務。其中長者服務項目，致力於對老年人的精神陪伴和心理疏導，為長者們營造一個溫馨和睦的幸福晚年生活。

崔海倫表示，即使是在疫情期間，他們也沒有放棄對於長者們的精神陪伴和關心。比如會通過小組和一對一的方式，用電話或是網絡視頻堅持了解社區長者們的精神狀態，關心他們的生活。在最近的志願者培訓中，新增了七名成員，希望明年中文組志願者的隊伍可以再壯大，服務好中文社區的長者。

志願者陸玉立（Yulanda Lu)表示，自己來自佛斯特市，做長者服務項目多年，在與老年人的溝通陪伴中收穫了很多快樂。她說，在舊金山灣區的大多數長者都受到政府很好的照顧和待遇，物質層面並不缺乏。但是對於精神世界都有傾訴的需求。用心的傾聽他們的談話，或是有人聽聽他們的嘮叨，老人就不會生病。精神溝通交談和陪伴對於長者，是很有必要的服務。

現場還有義工成員表示，自己很偶然的機會加入義工組織，工作的很開心很快樂。可以用自己的一點行動，如陪伴長者聊天，教他們如何用電子產品等方式改善了長者的生活。

給老人精神疏導和陪伴的義工，是由來自舊金山灣區各個城市的市民自發自願組成。服務對象是針對55歲以上住在聖馬叼縣的長者。報名參加成為志願者或是申請長者服務可登錄網站了解：https://www.peninsulafamilyservice.org/。長者陪伴項目有，中文普通話、菲律賓語、西班牙與和LGBT社區服務。

灣區 疫情 舊金山

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